Envejecer en soledad

l caso de Ángel es distinto al de Manuel, conozco su historia porque acudo al Asilo de Ancianos del DIF Gómez Palacio, donde actualmente residen 32 adultos mayores, 16 mujeres y 16 hombres. De esos 32, según Francisco Javier Valdés Vásquez, coordinador del lugar, 30 están en completo abandono, uno de ellos es Ángel, quien antes vivía en situación de calle.

"Yo me estaba quedando en la central camionera de Torreón, duré un año y ocho meses quedándome ahí, luego llegó un joven que me dio limosna y me trajo aquí. No tengo a nadie".

Ángel se transporta en andadera porque hace tiempo un autobús lo atropelló y le estropeó la pierna. Pero a sus 72 años, pronuncia, se siente bien. Antes se dedicaba al comercio, pero actualmente, me comparte, se dedica a colorear.

Nunca se casó, no tuvo hijos, y no tiene ningún familiar que lo procure, pero él dice que se siente tranquilo. Casos como el de Ángel hay varios en ese asilo, otros, indicó Valdés Vásquez, llegan porque son reportados por los vecinos que identifican su estado de abandono.

Los abuelitos que habitan ese lugar van de los 60 a los 103 años edad, y de los 32, sólo dos reciben visitas de algún familiar. No es el caso de Ángel, que en medio de la charla me muestra los dibujos que colorea, siente orgullo de su destreza para manejar los lápices.

Recuerda que en la calle duró cuatro años, pero ahora de alguna manera con sus compañeros y el personal que lo atiende, se siente acompañado. Aconseja a todo aquel o aquella que no tenga a nadie, como él, a que "busquen un rinconcito como un asilo, un albergue donde puedan explotar su inteligencia, para que Dios los ayude y tengan una vida mejor".

ENVEJECER EN SITUACIÓN DE CALLE

El 25 por ciento de los adultos mayores a nivel nacional vive en situación de calle, por abandono o a causa de las deficiencias socioeconómicas que presenta el país, según datos del Conapo.

Manejo por la calle Ramón Arizpe, en Torreón y el semáforo ubicado en el bulevar Constitución detiene mi marcha. Mientras espero el cambio de luz, una imagen llama mi atención: casi en la esquina de la calle observó una colchoneta con algunas chamarras y cobijas encima, cerca de esta, dos adultos mayores platican sentados en la banqueta.

¿Será que uno de ellos vive ahí, bajo esas condiciones? Me estaciono para corroborar que sí, que el que ahí duerme se llama Daniel y tiene 75 años.

No tiene familia, nunca se casó ni tuvo hijos, tampoco recibe apoyo económico de ningún lado. Vive al día, sobrevive de lo que la gente le arrima. Antes, me dijo: "mi trabajo original, con mi padre, era hacer pan, sé hacer todo tipo de pan, (también) pizzas y todo. Nada más que ya no le dan trabajo a la gente grande".

Por ello ahora le apuesta a la caridad de la gente que pasa, y que sabe que él vive ahí: en ese escalón ancho de una casa que parece no estar habitada, un rincón que este adulto mayor localizó como el mejor lugar para existir. Daniel enfrenta su vejez así: sin sustento, sin techo, sin seguridad médica, y en completa soledad.

Aunque Manuel, Ángel y Daniel viven su vejez en contextos muy diferentes, los tres, pude apreciar, no reflejan la protección que presume la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Tampoco, es evidente, de nada les ha beneficiado el que México, desde 2023, sea parte de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, el único tratado internacional en el mundo que pronuncia proteger de modo específico sus derechos humanos.

¿CÓMO FUNCIONAN LAS LEYES?

Para tratar de entender un poco qué pasa con las leyes mexicanas y con los tratados internacionales que se realizan entorno al tema de derechos humanos, se consultó a Dimar Charlene Guillén Torres, abogada especialista en derechos humanos, quien recordó que derivada del cumplimiento de una sentencia internacional por el caso Rosendo Radilla Pacheco Rosendo Radilla Pacheco, un campesino que sufrió desaparición forzada en 1974, fue que se realizó una reforma constitucional en materia de derechos humanos en el país, lo cual representó el avance jurídico más importante que ha tenido México para optimizar el goce y ejercicio de los derechos humanos.

Los principales cambios de la reforma son: la incorporación de todos los derechos humanos de los tratados internacionales como derechos constitucionales.

En ese sentido, la especialista explicó que el sistema jurídico mexicano señala, conforme al artículo primero constitucional, "que la Constitución junto con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, son como la ley suprema del país, y de ahí partimos a las demás leyes".

Así, dijo, en algunos artículos se reconocen ciertos derechos humanos, hablando específicamente de los adultos mayores Guillén Torres recordó que el año pasado, como ya se mencionó arriba, México firmó su adhesión a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Al cuestionar a la abogada respecto a cómo se puede ver materializado lo anterior, informó que: "tendríamos que ver lo que está haciendo tanto el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial para cumplir lo que dice la ley, eso por un lado. El Congreso, también al firmar un tratado, y sobre todo para cumplirlo, tendría que hacer leyes, entonces ya con una ley, pensemos en una que incluya los adultos mayores que diga que tiene que existir una institución dedicada a proteger sus derechos, ahí el Congreso tiene que hacer un presupuesto para que a su vez el Poder Ejecutivo cree las instituciones, es decir materialice y luego, el Poder Judicial, que es el que se encarga de interpretar la ley, tendría que hacer protocolos para resolver casos en los que se involucre a una persona adulta mayor".

La abogada mencionó que, como se puede leer, no es algo sencillo de ejecutar, porque requiere la participación de los tres poderes, quienes se tienen que sentar y poner de acuerdo, sobre todo, también dijo, es importante que exista el recurso económico para ejecutar porque sino "estaríamos hablando de una ley muerta".

Como el Tratado Internacional sobre los Derechos Humanos de Adultos mayores se firmó apenas el año pasado, Dimar Charlene calcula que aún falta bastante para que se materialice y los adultos mayores de México puedan sentir ese respaldo.

"Es un tema complejo. No es algo que se pueda cumplir de un día para otro. El chiste es que lo vayan programando, para que se gesten las leyes, luego se hagan los presupuestos y luego se materialicen las instituciones, por ejemplo una Procuraduría del Adulto Mayor".

Por otro lado, la especialista mencionó que también el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), fundado en 1979, debería de tener más presencia en el país, "y no solamente verse como una institución que da credenciales". En ese sentido mencionó que también debe haber una reforma armónica de todas las leyes al respecto, así "como lo ve en algunos puntos el nuevo Código Nacional de Derechos Civiles y Familiares".

La reflexión que queda de todo lo anterior expuesto es que mientras todo cuaja y se materializa, casos como los de Manuel, Ángel y Daniel se multiplican...

25 POR CIENTO de los adultos mayores a nivel nacional, viven en situación de calle, según datos del Conapo. 32 ADULTOS MAYORES residen en la Casa de Ancianos del DIF Gómez Palacio, 30 de ellos están en completo abandono.

Daniel enfrenta su vejez así: sin sustento, sin techo, sin seguridad médica, y en completa soledad.