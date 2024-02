ENSAYO SOBRE LA CULTURA

CONSTRUYENDO TU MUNDO

Hay hombres que construyen su mundo. Son pocos; por lo general, permitimos que nos lo construyan. En realidad, es difícil efectuar lo primero, cuando, desde que naces, te condicionan a una serie de conceptos que debes de creer a rajatabla, comenzando con la religión y las diversas ideologías profesadas según las condiciones sociales heredadas.

Es muy difícil criticar las creencias que tus padres te inculcaron; lo haces, cuando no concuerda lo que te dicen con lo que hacen. Entonces es cuando existe la posibilidad de buscar respuestas a los problemas planteados; pero, existen muchas otras opciones que no tienen sustentos o son nuevos modos de presentar las viejas fórmulas cuyas consecuencias, a la mejor, son peores de las que quieres suplantar.

Muchos se conforman con las apariencias y se dejan manejar. Basta con que te prometan la felicidad y sin cuestionar mucho, lo aceptas. Hay otro quien se va a encargar en hacerte feliz. Para qué romper la ilusión. El futuro se te dará gratuito. La pregunta es ¿qué futuro?

El que nada sabe nada teme. Esta era una frase que nos decía un maestro en la universidad. Si no sabes, no temes. No te preocupa indagar. Vives la vida en el momento sin medir las consecuencias que tus actos pueden provocarte.

Hasta hoy, hemos dejado que nos gobiernen como se les ha antojado a los políticos. La consecuencia ha sido toda esta corrupción que ha llevado a la bancarrota la credibilidad del país, y todos los problemas sociales derivados de ellos. Eso nos llevó a escoger una nueva opción que ha llenado de ilusiones a muchos ilusos que no son capaces de ver más allá de los billetes que les entregan. El que nada sabe, nada teme. De donde sale tanto dinero y de dónde lo seguirá haciendo. Se han comprado las conciencias de los ciudadanos que no quieren ver lo que ponen en juego al permitir el aniquilamiento de todas las instituciones. En unos pocos, lo cual se llama oligarquía, va a quedar el futuro del país, o en la voluntad suprema de uno. ¿Tiene buenas intenciones? Posiblemente, las mismas que tenía Stalin, Mao, Castro o la Familia Kim.

¿Dónde ha funcionado el socialismo? Me adelanto, el comunismo es una quimera que no puede existir por definición: Sociedad sin gobierno y sin clases. Esto está más cerca de la anarquía.

¿Se vive mejor en Cuba? Esa es la razón por la que tantos cubanos se han lanzado al mar con la intención de llegar a La Florida. La emigración que estamos viviendo se dirige a los Estados Unidos, no a Venezuela ni a Nicaragua. Como que resulta contradictorio intentar forjar un gobierno del cual muchos están huyendo en nuestros días.

Cuando se destruyó el muro de Berlín de la Alemania socialista muchos corrieron hacia la capitalista. Al revés, dudo que haya sucedido.

Pero, el que nada sabe nada teme. Mejor vivir de la ilusión de que en México no pasará lo que ha pasado en todo el mundo. Hacia allá vamos. Las reformas constitucionales que se espera sean aprobadas, van a aniquilar lo que queda de las viejas instituciones y si eso pasa. Tendrá el control absoluto el partido en el poder sin que nadie pueda oponérsele.

La democracia, según los socialistas, es unipartidista; ya lo están demostrando en Venezuela, como en Nicaragua. No permiten que nadie se les oponga. En nombre del pueblo; como antes era en nombre de Dios y los reyes hacían con sus pueblos lo que le viniera en gana. Claro, ahorita se trata de tener contentos a los ciudadanos; se destruyen instituciones para poder darle en efectivo a las personas, para que nadie diga nada de estar destruyendo el estado liberal.

La diferencia entre uno y otro estriba en que, en el estado socialista nadie tiene el poder de dar solución sus problemas individuales; no existe la iniciativa privada. No tienes posibilidad de poner tu changarrito de hamburguesas para completar para el gasto. En el liberalismo sí y puedes ir perfeccionando tu entorno por medio de la crítica y la participación.

Al que nada sabe es muy fácil de estafarlo. Lo que arriesgamos es el futuro de las nuevas generaciones. Mejor, interésate en saber un poco, no te dejes llevar por las apariencias.

Después del niño muerto, ya no podrás tapar el pozo.