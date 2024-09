Encuentran residuos de plaguicidas en suelo, agua y orina

n una definición clara, podríamos decir que, los plaguicidas son esencialmente venenos diseñados para matar o controlar organismos que se consideran plagas, como insectos, hongos, roedores, malezas o bacterias. Sin embargo, no están necesariamente limitados a dañar solo las plagas, y pueden ser tóxicos para otros organismos, incluidos los seres humanos, los animales y las plantas no objetivo, si no se manejan adecuadamente.

Los daños a la salud humana, mencionó el investigador Avel, pueden variar debido a que los plaguicidas son una familia grande de compuestos químicos, y "especificar problemas de salud depende, por ejemplo, del metabolismo o la idiosincrasia del individuo, el tiempo de contacto, la edad, el género, etcétera. Pero a largo plazo sí causan daños a órganos, en un futuro cáncer y otras afecciones como problemas en la piel, o alergias".

Leonel Ramírez Romo, especialista en control de plagas desde hace 34 años, informó para este reportaje que, aunque se vendan como ecológicos, todos los plaguicidas son tóxicos, sin embargo, aceptó, son "un mal necesario" para la disminución de poblaciones que pueden comprometer la seguridad alimentaria.

Actualmente, dijo, los están utilizando en concentraciones muy altas, "porque los mosquitos se están haciendo resistentes".

En ese sentido, el especialista informó que actualmente el Centro Nacional de Prevención de Riesgos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) recomienda algunos plaguicidas para el control de vectores, entre los que se encuentran: Alfacipermetrina, Deltametrina, Lambda cyhalotrina, Permetrina, Esbioaletrina, Propoxur.

Si hasta aquí sabemos, porque un estudió así lo reveló, que los plaguicidas ya llegaron a la ingesta humana, pero también entendemos que son inevitables, la pregunta que seguiría es: ¿Existen soluciones para comenzar a utilizarlos menos? Y la respuesta es sí. Aunque poco se conoce, o se habla de ello, en la región desde hace tiempo se ejecutan acciones ligadas a disminuir el uso de plaguicidas, así lo explicó, a este diario, la bióloga María Guadalupe Torres Delgado.

La también doctora en producción agrícola informó que lo que se está utilizando, por ejemplo, son "extractos de plantas u otros insectos que nos ayudan a controlar de manera natural a estos organismos que nos generan problemas tanto en la producción y problemas de salud, ya sea en las plantas, en los animales o también a nosotros".

Lo anterior se conoce como control biológico de plagas, el cuál es un método que utiliza organismos vivos para reducir o eliminar poblaciones de plagas agrícolas, como insectos, malezas o enfermedades de plantas. En lugar de utilizar plaguicidas químicos, este enfoque se basa en el uso de enemigos naturales de las plagas, como depredadores, parásitos o patógenos, para mantener las poblaciones de plagas bajo control.

Para Torres Delgado, aunque la anterior se trata de una técnica que ya se implementa desde años atrás, actualmente se sigue subestimando bastante, porque su aplicación puede ser compleja debido a varios factores que requieren un conocimiento profundo del ecosistema, el comportamiento de las plagas y los enemigos naturales, así como una planificación y manejo cuidadosos.

En ese sentido, la doctora señaló, primero, que en la región no hay muchos laboratorios que se dediquen a eso y segundo, dijo, falta mucha investigación al respecto. "No cualquiera tiene la facilidad de realizar estos procedimientos".

María Guadalupe Torres lleva dos años practicando esta alternativa, pero apenas este año se enfocó en la producción de insectos benéficos para controlar las plagas dentro de un establo.

"Había trabajado con otros insectos anteriormente para ayudar a la parte agrícola, pero ahorita nos estamos enfocando en lo que es la producción de avispas para el control de la mosca doméstica, que es el problema principal en los establos y no nada más de los establos, sino que la mosca está en todos lados".

Para ella generar insectos benéficos para el control de plagas es una alternativa funcional con la que se puede disminuir el uso de plaguicidas que, como reveló la más reciente investigación que se realizó en la región, ya se alberga en el suelo, el agua, e, incluso, ya llegó a la ingesta humana.

La experta reconoció que este método no está muy socializado porque "realmente somos poquitos los que aportamos a esta parte, pero se está haciendo, se está trabajando. Me gustaría informar que (con este método de control biológico) se está trabajando para apoyar a solucionar un problema industrial, de producción y que a la vez se está tratando de solucionar un problema de salud pública".

Sobre este tema el doctor Gonzalo García, investigador de la Universidad del Estado de Durango, opinó que el método anterior sí es una buena opción para usar menos plaguicidas, sin embargo, dijo, tiene sus límites, y uno de ellos, dijo, es la adaptación de los animales.

"Si hay pequeñas avispas, abejorros, pulgones que pueden matar algunos mosquitos y harían un control biológico, el problema es que se adaptan y aprenden a convivir juntos". Actualmente Gonzalo García sabe que en algunos sitios de la región el control biológico es un éxito, pero aclaró "no se puede generalizar, porque depende mucho del tipo de plaga y del depredador de esos insectos".

Por su parte, el especialista en control de plagas Leonel Ramírez opinó que con este método "no hay una disminución como la puede haber con un plaguicida, un plaguicida disminuye rápidamente la población, pero también sabemos que contamina el ambiente".

Por ello la doctora María Guadalupe está consciente de que no se puede eliminar al 100 por ciento el uso de los plaguicidas, pero en su percepción y experiencia también reconoce que alternativas naturales, como, por ejemplo, el control biológico de plagas, puede ir mermando que esa sustancia tóxica siga penetrando el agua, el suelo y el cuerpo de los seres humanos.