Emprenden operativo de búsqueda en San Pedro

El colectivo Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas, lleva a cabo el primer operativo de búsqueda en territorio de este año, el cual habrá de concluir este viernes y que hasta el momento no ha arrojado resultados positivos.

María de la Luz López Castruita, madre de Claribel Lamas López, desaparecida el 13 de agosto de 2008 a sus 17 años, detalló que el operativo arrancó el lunes y durante tres días, se realizaron operativos en comunidades de San Pedro, cercanas a La Cuchilla, en donde se encontraron restos pero no humanos.

Y este jueves, recorrieron una comunidad en Matamoros, en busca de un punto tras la información que obtuvieron de supuestos testigos, y este viernes, acudirán nuevamente a San Pedro, pero esta vez por el lado de Cuatrociénegas.

Es la Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila, quienes acompañan a un grupo de por lo menos 12 integrantes del grupo, quienes desde el 2018 iniciaron la búsqueda tanto en vida como entre restos.

Y es que María de La Luz, inició junto con Silvia Ortiz, de grupo Vida, en las búsquedas.

Al momento, son 89 familiares de personas desaparecidas quienes integran el colectivo, de los cuales solo uno de los desaparecidos pudo regresar a casa pero no de la forma que hubieran deseado y cuatro más, dentro de los trabajos de exhumación de cuerpos enviados a fosas comunes y que se realizaron en Torreón.

"Es bien complejo cuando ya están calcinados, como familias no aceptamos ni un solo fragmento, nos negamos, nos está pasando con algunos compañeros a quienes se les ha entregado una partecita y dicen 'no es mi familiar', 'le pudieron haber cortado un brazo y ahí está el pedazo, o se le cayó el molar, es porque no aceptamos'

Quisiéramos ver a un cuerpo completo o en vida, pero sí ha habido muchos resultados", comentó López Castruita.

Es por ello, que pide a esas personas que en su momento no hablaron por temor pero que fueron testigos de un hecho, que se comuniquen y proporcionen información de forma anónima.

"Que lo hablen, que lo digan, para nosotros, además de informarnos, que digan todo, cualquier cosa que se acuerden, porque para nosotros es muy importante para poder localizar por lo menos un fragmento, y poder hacer el estudio correspondiente para localizar a nuestro familiar o a cualquier otra persona", recalcó la buscadora.

El primero del año

De las búsquedas:

* Desde el 2018, el grupo ha emprendido su búsqueda tanto en vida como entre los fragmentos óseos

* El lunes 29 de enero, inició el primer operativo de búsqueda en el municipio de San Pedro.

* Este 2 de febrero, concluirá el operativo, que hasta el momento no ha arrojado resultados positivos.