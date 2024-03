Emiten alerta por venta ilegal de medicamento

La Secretaría de Salud de Coahuila hizo pública una alerta sanitaria por la comercialización ilegal del producto Olanib (olaparib) en presentación de cápsulas y que representan un riesgo para la salud de la población.

Fue la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) quien envió la alerta a los distintos estados del país indicando que el producto presenta leyendas en idioma inglés y no cuenta con registro sanitario, por lo que no se tiene evidencia de la calidad de los ingredientes ni del proceso de fabricación, almacenamiento y transporte. Además, se desconoce si cuenta con estudios que avalen su calidad, seguridad y eficacia, representando un riesgo a la salud de la población.

Por este motivo, exhortaron a la ciudadanía a no adquirir ni utilizar el producto Olanib (olaparib), en presentación cápsulas, con cualquier número de lote, ya que no cuenta con registro sanitario así como no adquirir medicamentos que ostenten idioma diferente al español y que no cuenten con registro sanitario emitido por la Cofepris. Además, nunca adquirir medicamentos en redes sociales, plataformas de venta y otros sitios de internet, principalmente aquellos en los que es necesaria una valoración, receta y supervisión médica, y se oferten a un precio menor que en el mercado.

También se recomienda que siempre se adquieran medicamentos en lugares legalmente establecidos y que cuenten con las autorizaciones correspondientes por parte de la Cofepris; consultar el siguiente hipervínculo para obtener mayor información sobre los riesgos de comprar medicamentos en establecimientos no autorizados y en caso de identificar la venta del Olanib (olaparib) cápsulas, realizar la denuncia sanitaria a través de la página oficial de la Cofepris.

Si alguna persona ha utilizado el producto antes referido y presenta cualquier reacción adversa o malestar, deben reportarlo en el siguiente enlace en línea o al correo electrónico: [email protected]

A nivel nacional, la Cofepris aseguró que continuará con las acciones de vigilancia sanitaria e informará a la población en caso de identificar nuevas evidencias, con el fin de evitar que productos, empresas o establecimientos incumplan con la legislación sanitaria vigente y representen un riesgo a la salud de la población.