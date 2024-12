Elton John da actualizaciones sobre su estado de salud: He tenido problemas y ahora perdí la vista

De forma totalmente emotiva y ante la sorpresa del público, Elton John ha compartido una actualización sobre su estado de salud, específicamente sobre la infección ocular que lo afecta desde el pasado verano y que ahora limita su vista por completo.

"Como algunos de ustedes saben, he tenido problemas y ahora perdí la vista. No he podido ver la actuación, pero disfruté escuchándola", expresó el artista británico, de 77 años, ante el público del musical "El diablo viste de Prada", un show que se presentó en el teatro Dominion en el West End de Londres.

Aunque fue el pasado septiembre cuando Elton John compartió públicamente que su visión fue severamente afectada tras contraer una infección durante sus vacaciones en Francia, misma que le hizo perder la visión de su ojo derecho. "Me estoy recuperando, pero es un proceso extremadamente lento y pasará algún tiempo antes de que recupere la vista en el ojo afectado".

Ahora, arropado totalmente por el público y por su esposo, el productor de cine David Furnish, Elton John mencionó: "Mi esposo ha sido mi roca, he perdido la vista, así que me resulta difícil, pero me encanta escucharlo. ¡Gracias por venir!".

Elton Hercules John nació el 25 de marzo de 1947 en Pinner, Reino Unido, y gracias a sus seis décadas de trayectoria es considerado como uno de los artistas más importantes y destacados a nivel internacional. Está casado con David Furnish desde 2014 y es papá de dos hijos, los niños Zachary y Elijah.

Hace unos días, el músico también mencionó: "Hay esperanza de que pueda volver a estar bien, pero de momento estoy estancado, no puedo ir al estudio y grabar, porque no puedo ver la letra".

Desde su reciente infección ocular que lo mantiene la vista totalmente afectada, una cirugía para extirparle un cáncer de próstata, hasta su ingreso al hospital debido a una fuerte caída en su casa en meses anteriores, fue hace unas semanas cuando Elton John conmovió al hablar sobre su salud.