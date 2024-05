Elecciones 2024: INE se prepara para probables “apagones” durante la Jornada Electoral

Ante los constantes apagones que se han registrado en la región, el Consejo Distrital 02 del Instituto Nacional Electoral (INE) en Gómez Palacio ya cuenta con una planta de emergencia a fin de garantizar el suministro eléctrico durante la Jornada Electoral de este 2 de junio tanto para la votación como para los cómputos.

Así lo dio a conocer, la presidenta del Consejo Distrital, Hada Rosabel Salazar, quien también comentó que los funcionarios de casillas al conocer las condiciones de los espacios en donde se habrán de instalar, han presentado propuestas para hacer frente a las altas temperaturas.

Y es que de acuerdo con Salazar, la mayoría de las 645 casillas que se instalarán, será dentro de planteles educativos, donde la mayoría carece de aires acondicionados.

“La gran mayoría de las casillas de este distrito se instalan en escuelas, no todas las escuelas cuentan con aire acondicionado, pero en ese día nos maravilla el compromiso de la ciudadanía que sabe la magnitud del trabajo que se está realizando para su país, y lo resuelven de una manera natural. En las casillas que instalamos por ejemplo en lugares públicos en Gómez Palacio, ha habido testimonios ya de los propios funcionarios que han dicho ‘oye vamos a estar aquí en esta plaza, el INE nos va a poner un toldo y un sanitario portátil, pero para soportar el calor yo me llevo mi Cooler o mi ventilador’, a ese nivel es el compromiso que los ciudadanos”, recalcó.

Sobre la entrega de los paquetes electorales, mencionó que para las 11:00 horas de este viernes, se tenía un avance superior al 98 por ciento, ya que no se han registrado inconvenientes que impidan concluir en tiempo.

“Estamos listos, tenemos aún pendiente la entrega de 11 paquetes electorales a los presidentes de las Mesas Directivas de Casillas, pero están agendadas para que puedan salir el día de hoy esos paquetes y ya declararnos 100 por ciento listos para la Jornada Electoral del día 2 de junio

Es decir, los que no tenemos conocimiento de ningún foco rojo, no está sucediendo nada en Durango que impida a la ciudadanía no vaya a votar el día domingo, por lo que se hace el llamado para que el día 2 de junio concurran libremente a las urnas, libremente concurran durante todas las 10 horas que estaremos instalados desde las 8:00 horas van a estar abiertas y hasta las 18:00 horas de ese mismo”, detalló.

Por otra parte, comentó que en la sesión que se celebró este viernes, se llevó a cabo el sellado de las computadoras que contienen el listado nominal del país, las cuales habrán de instalarse en las casillas especiales, de las cuales en el Distrito se contará con 5, 3 de ellas estarán en Gómez Palacio.

A estas casillas, solo podrán acudir ciudadanos que estén en tránsito y fuera de su sección o distrito. Solo podrán votar por las elecciones federales.

“En Gómez Palacio tenemos tres: una en la Central de Autobuses, otra en la clínica (53) del IMSS por el Miguel Alemán y la tercera va a estar a un costado de la plaza Hamburgo, es una escuela. La cuarta y la quinta las tenemos fuera de Gómez Palacio, una en Bermejillo sobre la carretera que es punto obligado para todas las personas que se vayan a encontrar fuera de su casilla o de su sección y la otra la tenemos en la ciudad de Santa María del Oro”.