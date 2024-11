El video lagunero que causa sensación

Desde hace unos días, un video musical hecho por laguneros se ha viralizado.

Se trata de un clip de una canción muy pegajosa que la gente está compartiendo sin parar.

Se llama la Chica de Lear y forma parte de la propuesta en solitario del cantante lagunero Sergio Navarro Junior, quien ha estado con grupos como Los Hermanos Ríos.

El video cuenta con varios laguneros que participan en la divertida historia de la rola.

Chica de Lear aborda una relación que puede llegar a ser común entre los habitantes de la Comarca.

En la canción participa también el lagunero Emmanuel Azz.

El clip lleva más de 100 mil vistas y una gran cantidad de comentarios.

"Tremendo rolón", "Se puso resuave el despapaye másteres" y "yo estoy esperando a Chalino Valentín con ansias" son algunos de los dichos que se han escrito.

Sergio Navarro Junior ha escrito varias rolas que se han posicionado en el gusto de la gente, al igual que Emmanuel Azz, quien se ha enfocado en el reguetón y el rap.

Emmanuel Azz comentó a este diario que lleva una gran amistad con Sergio, razón por la que cuando lo invitó a ser parte de la melodía, aceptó con gusto.

"Creo que es una canción muy divertida y también por eso colaboré con Sergio Navarro", explicó.

Contó Emmanuel que la rola y, por supuesto, el video, muestran situaciones que suelen ser cotidianas en la Comarca Lagunera.

"Yo creo que ha funcionado bastante porque muchas personas se identifican con lo que dice. Es por eso que el video se ha compartido bastante y hasta etiquetan los usuarios a sus amistades".

Por su parte, Sergio, conocido como "El Mal" mencionó cómo hizo esta rola.

"Era un miércoles de 2019. Estaba laborando en un súper de mi familia y me puse a navegar en Facebook, entonces me encontré con un estado que dio pie a la rola. Provenía de un contacto que estaba buscando trabajo, pero advirtió que en cierta maquila no quería laborar porque había tenido problemas con su líder de línea.

"Posteriormente, empaté esa historia con una mía que me había ocurrido con una chica que también trabajaba en una maquila; fue entonces que escribí Chica de Lear. Cuando la acabé, le hablé a mi amigo, Emmanuel Azz para invitarlo a los coros y aceptó", dijo Navarro, quien durante su paso con Los Hermanos Ríos gozó las mieles del éxito de El mudo, La cumbia de Acevedo y El Cuyeyo.

