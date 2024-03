'El proyecto de nación es más importante que mi aspiración'

Cintia Cuevas Sánchez, candidata de Morena a diputada federal por el distrito 06, aseguró que sí ha hecho campaña aunque no aparezca en fotografías y que se sumará al proyecto de nación.

"En cuanto fue oficial que nos toca avanzar de manera intensa para que se gane el distrito 06, estamos ya en las calles, estamos ya haciendo lo que se nos ha enseñado, como nos hemos formado, recorriendo las calles, en territorio, dialogando con la gente y escuchando principalmente", comentó.

Cuevas fue nombrada candidata a la diputación federal previo a que iniciaron las campañas, el 1 de marzo, pero tenía aspiraciones a la alcaldía de Torreón, donde finalmente se determinó que el precandidato sería Shamir Fernández Hernández.

Al respecto, la exdelegada del Bienestar aseguró que prevalecerá la unidad y que "hay algo más importante que mi aspiración o un tema particular, que es el proyecto de nación y eso está por encima de cualquier tema".

Respecto a si se sentía en desventaja por haber arrancado después su campaña en territorio, la candidata dijo que "continuamos trabajando, no porque no salieran fotos, no dejamos el territorio nunca, tenemos claro que los esfuerzos no tenían que descansar".

Cuevas Sánchez, junto a representantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), invitó a los laguneros a acudir al llamado de la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo, este domingo, para escuchar su mensaje y conocer sus propuestas. Aseguró que mantiene una ventaja de 20 puntos con respecto a la candidata de PRI-PAN-PRD.

El sábado 23 de marzo Claudia Sheinbaum estará en Ramos Arizpe por la mañana y a las 18:00 horas en la plaza de San Pedro. El domingo 24 se tiene considerado que tenga un evento a las 10:00 horas en el Centro de Convenciones de Torreón y luego acudir a Gómez Palacio, a la explanada de la presidencia municipal.

Abraham Carro, coordinador nacional de juventudes con Claudia, señaló que se han buscado las estrategias para acercar a este sector de la población a votar, ya que son cerca de 28 millones de jóvenes los que hay en el país y la mayoría no acude a las urnas.