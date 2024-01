El imparable Trump

Hoy, lunes 15 de enero del 2024, comienza en Iowa el proceso electivo del próximo Presidente de los Estados Unidos de América, la -aún- nación más poderosa del mundo.

Nuestro complejo vecino.

Durante los últimos meses apellidos como Haley, Williamson, Obama, Ramaswamy, Philips, Hutchinson, Binkley, Harris, DeSantis, inundaron los noticieros y la prensa escrita en la Unión Americana.

Sin embargo, de los nombres más reiterados, quienes más han penetrado las mentes y las emociones de los americanos son Donald Trump y Joe Biden para disputar la Presidencia el martes 5 de noviembre de 2024.

Hubo quienes por la vía independiente aspiraron a figurar en la contienda: Stein y West; el tiempo, el dinero, los medios o su falta de estrategia no les permitió destacar en las preferencias.

Falta corroborar el papel de Robert Kennedy Jr y si Chris Christie -ex gobernador de New Jersey-, también decidirá correr por la ruta independiente.

Las encuestas muestran que los rivales de Trump requieren o podrían unificarse en torno a una sola carta.

Así, puede ser Nikki Haley -ex gobernadora de Carolina del Sur y ex embajadora de EUA en la ONU-, quien logre despuntar en Iowa: un Estado del país en donde Trump está logrando recuperar a los votantes evangélicos que incluso, en 2016, no votaron en su mayoría por él, tanto en la primaria republicana como en la elección presidencial.

En Iowa Haley está consolidándose frente a DeSantis y a su vez está anudando en su aro el voto de potenciales electores independientes.

La realidad es que hasta antes del caucus de Iowa que sucederá hoy, estamos en una disputa entre dos: Trump por los republicanos y Biden por los demócratas.

No importa que Biden en caso de ganar arribe al cargo con 82 años, así como Trump con 78.

Tanta responsabilidad en donde el juicio sereno, la prudencia y la magnanimidad son indispensables.

Tarea suprema que implica una descomunal energía, una firmeza sin igual para tomar decisiones sobre el futuro del mundo.

Los estadounidenses son los adalides de la democracia liberal que cada vez entra en su mayor declive y que sigue en juego su futuro como régimen.

Una democracia rancia en peligro, lo pensamos por quien se hará de la candidatura republicana trumpiana.

Es un hombre al que le pesan 92 juicios en el orden local y federal, y quien fue capaz de incitar una insurrección en el Congreso Federal para impedir la asunción de su adversario político.

Para quien la solución al complejo problema de la migración es echar a los migrantes a la frontera sur y concluir la construcción de ese ignomioso muro, un brutal monumento a la violación permanente de los derechos humanos.

Mientras, la Presidencia de Biden enfrenta el hecho de que el máximo funcionario del Pentágono, Lloyd Austin, permanece hospitalizado y bajo fuego político, por no revelar su diagnóstico de cáncer y sus ciclos de internamiento hospitalario.

(Sin) Movimiento Ciudadano. Ha concluido la designación, la apertura pública al dedazo naranja. Dante empoderó al desconocido Maynez, desistió de convencer a Marcelo o a Colosio y optó, realmente, por el rival más débil.

El desconocido Maynez. Su zarpazo puede lastimar la campaña de Claudia, pero en realidad está dirigido a la campaña de Xóchitl. Estará apuntalado solamente al testimonial de esquirol menor.

*Pedro Isnardo De la Cruz es Doctor en Ciencias Políticas y Sociales y profesor en la UNAM. Publicó en 2017 Decisiones estratégicas presidenciales en EUA: El aprovechamiento de la ocasión en crisis de Seguridad nacional y Terrorismo. George W. Bush y Barack Obama (2001-2012).

**Juan Carlos Reyes Torres es Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con estudios en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM y profesor de Teoría del Estado.

Coautores de Para entender la 4T (2019), con el sello editorial de Stonehenge México.