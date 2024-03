El discurso de la Marquesa en México

Unida a México por vínculos históricos como pocos personajes-fuera o dentro de nuestro país-además de los que la han hermanado culturalmente como una especialista apasionada por uno de los capítulos más ennoblecedores de nuestro pasado, Cayetana Álvarez de Toledo vino y habló claro.

La diputada española-historiadora multigalardonada, periodista y demócrata-en su calidad como conferenciante participó en el Festival de las Ideas que se celebra en el Auditorio Metropolitano de la ciudad de Puebla, y llegó como uno de los personajes más fascinantes que ha pisado este recinto, no solo como académica y política de primer nivel sino por lazos que la unen por sangre con nuestra Historia nacional.

Titulada en Historia Moderna por la Universidad de Oxford-como integrante destacada del New College-hará doctorado nada menos que con una tesis especializada en un tema muy mexicano y sobre un personaje tan eminente como lo fuera el obispo Juan de Palafox, Virrey de Nueva España, siendo su investigación dirigida nada menos que Sir John H. Elliott, el gran historiador hispanista.

Desde entonces ha publicado varias obras sobre el tema relacionado con esta etapa fascinante de nuestra Historia como Politics and Reform in Spain and Viceregal Mexico (2004), La crisis de la Monarquía de Felipe IV (2006), Juan de Palafox: Obispo y Virrey (2011) y Políticamente indeseable (2021), obra reciente en donde expone los errores y amenazas del populismo contra la libertad y la democracia auténtica, partiendo de la triste y cercana experiencia española que le ha tocado vivir en carne propia también.

Y es que el amor y la cercanía hacia nuestro país también le viene por sangre como descendiente nada menos que del Virrey novohispano Juan Vázquez de Acuña, primer Marqués de Casa Fuerte quien fuera uno de los más grandes funcionarios y reformadores administrativos. Tocó a Vázquez de Acuña lidiar no solo con los constantes amagos de ingleses y franceses que buscaban hacerse de nuestro territorio en las costas de la frontera septentrional sino también como pacificador de tribus indígenas que, azuzadas por los ingleses, venían a hacer la guerra a los habitantes de la Nueva España, siendo pacificados por él a través de distintos Tratados de Amistad en lo que hoy es el norte de México y sur de los Estados Unidos, de manera continua hasta su fallecimiento aquí en el país, en 1734, siendo de este personaje de quien Álvarez de Toledo hereda el título nobiliario de XV Marquesa de Casa Fuerte, que ostenta en la actualidad.

Invitada al Festival de las Ideas, en su calidad como congresista española, sus palabras calaron hondo en el ánimo de los presentes quienes la vitorearon por su muy atinada crítica a la política del presidente López de "Abrazos, no balazos" que ha desatado más de 200 mil muertes, 120 mil desaparecidos y el que el Crimen organizado se adueñara del 40% del país con total impunidad ante el Gobierno que se va.

Dotada de una inteligencia preclara, misma de la que hizo gala no solo con su presencia sino también con su palabra, la Marquesa vino a mover consciencias entre los jóvenes asistentes con una pulcritud de ideas y un natural aplomo que no puede menos que remitirnos-en el Mes de la Mujer-a grandes estadistas como Margaret Thatcher, Mercedes Formica o Juan Donoso.

En un país como el nuestro donde miles de jóvenes mexicanos se ven terriblemente afectados como víctimas o victimarios de la violencia desatada este sexenio, convirtiéndose en poco menos que en estadística para un Gobierno que los ha abandonado, Álvarez de Toledo vino a inyectarles esperanza, llamándolos a la defensa valiente de la Libertad, de la Democracia y contra el populismo a través del camino de la participación política y ciudadana, como la apuesta siempre presente para quienes no abandonan la fe en que-parafraseando su discurso-la Delincuencia puede y debe ser combatida por el bien de todos.