El autócrata

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reveló que el diario estadounidense The New York Times está realizando una investigación sobre dinero del narcotráfico que supuestamente recibieron sus hijos y colaboradores cercanos para la tercera campaña presidencial de 2018, en la que finalmente resultó electo luego de una par de intentos en 2006 y 2012. El mandatario leyó el cuestionario que envió el medio para recoger su versión por lo que López Obrador negó los señalamientos, que nacen de una investigación de la DEA (la agencia antinarcóticos de EUA), y exigió al gobierno de Joe Biden que aclare el asunto. AMLO fustigó: "¿Con qué derecho investigan a un Gobierno legítimamente constituido?", "¿Acaso son el Gobierno del mundo?". El periódico más influyente del mundo publicó la nota un par de horas después de la conferencia mañanera de este jueves.

El dignatario mexicano expuso que el medio estadounidense envió un cuestionario para recoger su versión, requisito necesario antes de la publicación de cualquier reportaje, particularmente si los señalamientos de la investigación periodística son graves. López Obrador acusó que el tono de la carta fue "amenazante y prepotente" y tachó al medio de ser un "pasquín inmundo".

"Es una vergüenza, no cabe duda que este tipo de periodismo está en franca decadencia", dijo el mandatario, que también hizo públicos los datos personales de la periodista que lo contactó. The New York Times reprobó la reacción de López Obrador a su solicitud de comentarios. "Esta es una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial en un momento en que las amenazas a periodistas van en aumento", señaló el diario, que ratificó que respalda el trabajo en cuestión y a los periodistas "que van en pos de la información a donde sea que esta se encuentre".

El cuestionario aludido señala que la DEA investigó a los hijos de López Obrador y a miembros de su círculo de colaboradores por recibir millones de dólares de miembros del crimen organizado. Cabe señalar que apenas unas semanas atrás ya había sido publicado un reportaje realizado por el periodista Tim Golden en el portal ProPublica sobre otra investigación de la DEA que siguió la pista del financiamiento del narco en la campaña de 2006, pero que fue cerrada al no encontrar elementos para perseguir un delito. El mandatario también desacreditó esa investigación y dijo que los señalamientos eran falsos.

Estos hechos se desenvuelven dentro del contexto en donde el cronograma indica que apenas en una semana comienzan formalmente las campañas electorales donde se encuentra en juego la Presidencia de la República, y claramente Andrés Manuel López Obrador está decidido en incidir en los resultados de los comicios, sin importar las claras transgresiones que señalan el marco jurídico aplicable en la materia, AMLO polariza todo desde sus "mañaneras" instrumento político creado por el mismo que más allá de ser un ejercicio de información a la ciudadanía, es el ariete político para golpear a todo aquello que él considera adverso a su movimiento.

"Ustedes son unos falsarios, los del New York Times y quienes los mandaron a hacer el reportaje", dijo Andrés Manuel cuando el medio le preguntó su opinión en el cuestionario. Desde la investigación de ProPublica, López Obrador ha sostenido que la DEA ha filtrado información para debilitar a su Gobierno e incidir en las elecciones del próximo 2 de junio y ha señalado que no hay pruebas que demuestren vínculos del narco con su Gobierno.

Finalmente, dentro igualmente de la mañanera, López Obrador negó que las relaciones bilaterales con Washington se vean afectadas por la investigación, aunque dijo que "el tiempo dirá" si disminuye la confianza entre ambos Gobiernos. "Ahí está su respuesta, vamos a esperar el reportaje", afirmó. También mandó un mensaje a las autoridades estadounidenses: "El Gobierno de EUA ahora va a tener que informar". En los minutos finales de su conferencia matutina de este jueves, el presidente ironizó sobre los señalamientos contra su círculo cercano con una canción de Chico Che: "Uy, qué miedo, mira como estoy temblando".

Es claro que el jefe del Estado Mexicano cada vez muestra su rostro más autoritario, en este caso contra la prensa libre. Es el actual sexenio donde más se han cometido asesinatos contra periodistas que han convertido a México en uno de los países en el mundo donde mayor peligro se corre para aquellos que se dedican al ejercicio informativo, como que no es muy decoroso que encima de estas ominosas condiciones, desde la cima del poder público también se ataque de esta forma a todo aquel medio que se comporte crítico al régimen actual.

Sin embargo, es un realidad que las recientes publicaciones donde se intenta embarrar a López Obrador con el narco, no presentan la contundencia suficiente para no levantar suspicacias que se trata de una andanada política, no obstante parece calificar de pasquín al New York Times no es más que un signo claro de un autócrata.