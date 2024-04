Ecuador y México: enrarecer con violencia

El presidente de Ecuador, Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín, nacido en Miami, Estados Unidos, empresario e hijo del hombre más rico de esa nación (Álvaro Noboa Pontón), a través de la cancillería declaró a la embajadora de México, Raquel Serur Smeke, como "persona non grata".

La determinación de Noboa Azín (36 años de edad) se produjo en respuesta a lo dicho en una Mañanera por el presidente de México, quien recordó que en las elecciones ecuatorianas de segunda vuelta en octubre de 2023 la candidata de las fuerzas progresistas (Luisa González, del Movimiento Revolución Ciudadana, afin al expresidente Rafael Correa) fue superada a partir de un "ambiente enrarecido de violencia".

Relató AMLO que la candidata (González) iba "como diez puntos arriba" en las encuestas de opinión: "Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba de repente es asesinado, y la candidata que iba arriba se cae, y el candidato que iba en segundo sube" en primera vuelta. "¿Y qué implementan o cuál es la segunda etapa? El crear un ambiente enrarecido de violencia, al grado que van los candidatos -y esto lo difunden todos los medios- con chalecos a los debates. Pero todo armado. Pues no ganó la candidata y lo más lamentable es que continúa la violencia, que utilizaron nada más el momento".

López Obrador citó el ejemplo de Ecuador para decir "a los dueños de los medios, y los que participan en todas estas campañas ( de guerra sucia), que asuman su responsabilidad, porque todos somos responsables y todos estamos obligados a actuar con integridad, con principios. Nada de que es el tiempo de la guerra sucia y el fin justifica los medios y hay que traficar con el dolor de la gente y hay que mentir. Lo que dijo un comunicador, no sólo Castañeda, que dice 'guerra sucia'; otro que dijo 'hay que decir mentiras'" (https://goo.su/lLSxqG).

En efecto, el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en agosto de 2023, generó un vuelco electoral, con el cerrado apoyo de los medios convencionales de comunicación, que abrió paso al heredero empresarial educado en universidades de Estados Unidos. Noboa tendrá un periodo recortado de ejercicio presidencial, pues completará el correspondiente a su antecesor, Guillermo Lasso Mendoza (fue presidente del Banco Guayaquil y es uno de sus principales accionistas), quien eludió un juicio de corrupción mediante un artilugio legal que disolvió la Asamblea Nacional y convocó a elecciones anticipadas.

Acusado fundadamente de actos de corrupción, según lo investigado y dictaminado por órganos legislativos ecuatorianos, Lasso Mendoza impidió que, al otro día de iniciado, continuara el juicio político en su contra, acogiéndose a la figura de la "muerte cruzada", que permite disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones adelantadas por considerar que hay «grave crisis política y conmoción interna».

Noboa y Lasso constituyen ejemplos de la hipocresía conservadora de élites que se protegen a contrapelo de la legalidad y los valores morales que usan en sus discursos. Lasso, actualmente catedrático de una universidad en Florida, eludió el juicio político por actos de corrupción (también lo señalaron por ocultar parte de su fortuna en paraísos fiscales, según los Panama Papers). Noboa es un puntual protector de los privilegios de esos grupos.

No debe perderse de vista que la declaración de "persona non grata" a la embajadora mexicana conllevaría su salida del país, sin ruptura de relaciones diplomáticas por parte de Quito, y que desde diciembre del año pasado ingresó a la embajada mexicana Jorge Glas, quien fue vicepresidente, entre otros cargos, con Rafael Correa. Glas ha sido acusado de actos de corrupción, encarcelado y luego liberado; el correismo lo considera un perseguido político. Ha pedido asilo político a México y el gobierno de Noboa no está dispuesto a conceder el salvoconducto. ¡Hasta mañana!