Ebrard asegura que reforma judicial no pondrá en riesgo inversiones en el país

Horas después de que se aprobó la iniciativa de reforma al Poder Judicial en el Congreso mexicano, organismos promotores de inversiones en Estados Unidos iniciaron una campaña para ofrecer un mejor ambiente de inversiones, ante los cambios drásticos y la incertidumbre en México.

Mientras que, el próximo gobierno de México se apresuró a asegurar que es un país amigable a la inversión.

La fundación de políticas públicas de Texas emitió un mensaje por la red social X -a las 10:43 de la mañana, apenas unas horas después de aprobada la minuta en el Senado mexicano- en el que dice estar lista para recibir inversiones ante la incertidumbre que rodea a la reforma judicial radical de México.

"Texas está listo para recibir dólares de inversión que puedan estar buscando un nuevo hogar como resultado de la incertidumbre que rodea la reforma judicial radical en México. Ofrecemos un entorno de negocios, estable, amigable para inversionistas globales donde no hay cambios drásticos de poderes. Respetamos los negocios".

Ante ello, el exdiputado del PRI en la legislatura pasada y, también, exsecretario de Economía en el sexenio pasado, Ildefonso Guajardo, dijo en la red social X que "en un mundo global y regionalmente integrado, las pendejadas de unos, son inmediatamente aprovechadas por otros. ¡Es el Estado de derecho, estúpido!"

Sin embargo, el próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, emitió como primer tuit este miércoles un mensaje diciendo que "México es un país amigable con la inversión proveniente de los Estados Unidos y otros países del mundo".

Agregó que están para respaldar y facilitar inversiones porque son un país que ve "friendly" (amistosamente) las inversiones que llegan al país.

Ebrard también dijo, al término de un evento, que "no veo por qué vaya a interferir con el flujo de inversiones" la reforma al Poder Judicial, porque Estados Unidos es el principal socio de México y tienen una importante integración en todos los ámbitos.

"Todas las inversiones están protegidas por leyes, no hay ninguna disposición en la reforma judicial que podría poner en riesgos las inversiones, no tiene por qué, la Constitución protege la propiedad, no veo ninguna razón para pensar que afectará inversiones, yo creo que al contrario el próximo año vas a tener un aumento de inversión", aseguró Ebrard.