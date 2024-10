Dolph Lundgren es captado en Durango

Muchos artistas de talla internacional han sido captados trabajando en Durango recientemente para diversas producciones cinematográficas, desde Damián Alcázar hasta Kevin Spacey, y ahora una celebridad más se suma a esta lista, pues, el actor sueco nacionalizado estadounidense Dolph Lundgren fue visto en un gimnasio de la entidad.

Esto fue dado a conocer por el centro deportivo M/W Fitness, ubicado en avenida la Salle 307, Colinas del Saltito, quienes en su cuenta de Instagram subieron una foto con la descripción "Los grandes entrenan en M/W Fitness @dolphlundgren Un gusto tenerte en casa, siempre serás bienvenido"; los presentes en el lugar reportaron que, en adición, el intérprete conocido por su trabajo en la saga de películas de Rocky, se tomó fotografías y platicó con sus fanáticos.

¿QUÉ HACE EN DURANGO?

El actor también conocido por su papel en las películas de Los Indestructibles y Soldado Universal con Jean-Claude Van Damme se encuentra actualmente en Durango aunque no se sabe con certeza para que producción; incluso se desconoce si tiene alguna conexión con las recientes apariciones de otros famosos en el estado.

Sin embargo, Lundgren publicó recientemente en su cuenta de Instagram un reel en donde se le ve practicando una escena de artes marciales en un escenario de los desiertos de Durango; dicho metraje viene acompañado de la leyenda "Kicking it on a project. In Mexico (Traducido al español: Iniciando un proyecto. En México)".