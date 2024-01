Disputan la Prepa CUT League en la UJED

Se puso en marcha en las instalaciones del Núcleo Gómez Palacio en la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), la Prepa CUT League de Futbol 7, que coronará mañana a sus equipos en ambas ramas.

El certamen tiene la participación de alrededor de 30 escuadras de la región, donde el campeón percibirá como estímulo, una bolsa de 10 mil pesos. Ayer fue inaugurado el certamen, en una corta pero emotiva ceremonia.

Los juegos son a eliminación directa. Entre los equipos que vieron ayer actividad, destacan la Héroes Anónimos, Escuela Santos, la Escuela Secundaria Técnica (EST) No. 75 A, Secundaria 22 B, Rafael Ramírez Castañeda, Secundaria No. 70, Ricardo Flores Vespertino, Secundaria No. 68, Técnica No. 75 B y CEFORSA.

Para este jueves, la actividad en el torneo organizado por el Centro Universitario Trilingüe (CUT), contempla varios duelos, en la celebración de la incorporación de esta institución educativa con la UJED. A las 9:20 horas, la Federal 1 irá ante la Secundaria 22 A, para luego dar paso a las 10 de la mañana, al desafío entre la Secundaria 52 y la de Villa Juárez.

A las 10:40 horas jugarán la Maria Dolores Campillo y la Secundaria Río Nazas A.

En punto de las 11:20 horas, jugarán la Secundaria Río Nazas B y la Vicente Balandrán Muñoz A. Al mediodía, la Secundaria 80 se medirá a la Telesecundaria 193, cerrando la jornada el choque de las 12:40 horas, entre la Vicente Balandrán Muñoz B y la Secundaria José Vasconcelos.

El viernes, se jugará la rama femenil, con los duelos entre la Río Nazas A y la Secundaria 75 a las 9:20 horas, seguido del duelo entre Río Nazas B y los lerdenses de la Ricardo Flores Magón a las 10 de la mañana.

La Secundaria No. 22 se las verá con la Secundaria 68 a las 10:40 horas, mientras que el último semifinalista saldrá de la llave que jugarán a las 11:20, la Rafael Ramírez y la María Dolores Campillo.