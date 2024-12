Díaz asegura no habrá reversa en demandas

Arturo Díaz González, secretario general de la Sección 35 del SNTE dijo que no habrá reversa en las demandas que tienen presentadas por el desfalco de más de 100 millones de pesos detectado en la gestión pasada; aseguró que no es una “cacería de brujas”, que el dinero de los maestros no se toca y que es justo que se devuelva de manera íntegra.

“Es algo que no le vamos a dar para atrás, no hay reversa, nosotros queremos que el dinero que es de los maestros se regrese, porque no estamos pidiendo, ni es cacería de brujas, yo creo que es lo justo, el dinero de los maestros no se toca”, expresó.

El líder sindical recordó que están en proceso de judicialización, que el tema ya está muy avanzado ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila y que la Sección 35 ha estado muy de cerca por lo que esperan una pronta respuesta.

“Yo les digo que si no hubiera respuesta alguna, pues yo no sé si ellos van a querer que los compañeros salgan a manifestarse, a exigir algo que es de ello, yo no veo justo que un compañero que ya pagó su crédito de una financiera pues lo quiera pagar doble o triple aún más, es algo que no, seguiremos de esa manera, el año que sigue esperemos seguir avanzando”, apuntó.

En diciembre del año pasado, Díaz González informó que son 56 millones 916 mil 306.35 pesos del Fondo de Ahorro Magisterial que probablemente fueron sustraídos de la cuenta bancaria recaudatoria y 43 millones de pesos que se les debe a las financieras.

A estas cantidades se suma un adeudo de 25 millones de pesos por concepto de Pólizas de seguir de vida para familiares beneficiarios de 619 trabajadores de la educación que fallecieron y que en su vida laboral aportaron 20 pesos de forma quincenal de manera voluntaria, esto como parte del Fondo de Solidaridad Magisterial (FSM). Las defunciones que no se liquidaron corresponden al periodo de 2016 a 2022, antes de que Díaz González tomara protesta como nuevo secretario general.