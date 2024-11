Dialoga entre pasado y presente

El fotógrafo lagunero Jesús Flores Valenciano es alguien que gusta transitar a pie por las calles del centro de Torreón. En esos recorridos, a través de su lente, captura edificios, entornos, personajes. Algunas de esas instantáneas le provocan interrogantes, cuestiones de tinte histórico difíciles de responder.

Fue así como conoció a un ciudadano que le envió un enlace de una página de internet. El fotógrafo le dio clic, entró y observó una antigua fotografía panorámica de Torreón, datada en 1907. Amplió el archivo, se acercó para observar los edificios y entonces se percató de que aquello ante sus ojos era una ciudad desconocida.

"Nunca me había dado cuenta de que, como fotógrafo, no había indagado en la historia gráfica de la ciudad. Me dio vergüenza haberme dado cuenta de que no conocía esa panorámica".

Era 2018 cuando Flores puso manos a la obra y diseñó el proyecto Torreón al Alba, pieza audiovisual de 21 minutos conformada por un ensamble fotográfico, donde el artista ha superpuesto 150 imágenes históricas de la ciudad, capturadas entre 1894 y 1921, con fotografías del amanecer de 1924.

El proyecto, realizado en colaboración del Sistema de Apoyos a la Creación de Proyectos Culturales (FONCA) y la Fototeca Nacional, será proyectado por primera vez este domingo 24 de noviembre, a las 12:00 horas, en el Museo Arocena. La entrada será gratuita y abierta a todo público.

Para crear su pieza, Jesús Flores se valió de fotografías de H. Harold Miller, E. B. Downing, J. G. Hatton, Charles B. Waite, Winfield Scott, W. Osterfeld y José Mendoza. Además de agencias y publicaciones como Casasola, Sonora News Company, American Press Ass´ N.Y., el Directorio Comercial e Industrial 1905-1906, el Libro de Torreón 1902 y La Perla Papelería e Imprenta.

"Lo que hice a partir del acervo Miller fue indagar más. Me tardé seis años en estar recaudando imágenes, localizándolas, clasificando todos los archivos. Junté casi 300 fotografías".

De 1894 a 1921 son 27 años de fotografías donde se puede observar el esplendor de Torreón, una ciudad a la que económicamente se le apostaba en demasía. El video aparecen inmuebles desaparecidos, suponiendo así un diálogo entre el pasado y el presente.

"Ya cuando tengo estas imágenes localizadas, encuentro un recorrido. Encuentro como una 'street view' a partir de las Plazas de Armas hasta las estaciones del ferrocarril, que ese fue mi segundo problema: ¿dónde estaban las estaciones del ferrocarril? Ya no existe absolutamente nada".

El recorrido propuesto por Jesús Flores comienza en la Plaza de Armas (antes conocida como Plaza 2 de Abril) hasta el cruce de las vías del ferrocarril. El fotógrafo narra que a partir de 1888, cuando se instala el ramal del ferrocarril mexicano, ocurre la explosión demográfica en Torreón.

Torreón al Alba contará con proyecciones diarias en el Museo Arocena, del 24 de noviembre al 22 de diciembre, en un horario de martes a domingo, de 12:00 a 14:00 horas.