Destaca participación de mujeres en armado de cancha

Elena Getsemaní Fabela y Marisol Alarcón se convirtieron en las dos primeras mujeres en la historia de FIRST Laguna Regional que participan en la instalación de la cancha que se utilizará este 22 y 23 de marzo en la competencia de robótica más importante de la Comarca Lagunera, que realiza desde hace seis años Industrias Peñoles, de manera presencial.

Las jóvenes tienen 20 y 18 años de edad, respectivamente, y son estudiantes del Centro de Estudios Técnicos Laguna del Rey (Cetlar), ubicado en la comunidad de La Laguna del Rey, en el municipio de Ocampo, Coahuila.

Ambas coinciden en que es plausible que cada vez haya más mujeres interesadas en la robótica, además de que con el paso del tiempo, el impulso que la empresa minero-metalúrgica le ha dado a la educación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) ha hecho más atractivo este campo.

Elena es originaria de Cuencamé, Durango y en el Cetlar, cursa la especialidad de Técnica en Electricidad-Instrumentación. Dijo que está emocionada porque es la primera vez que vivirá la emoción del FIRST. "Apenas me estoy enterando que somos las primeras mujeres en ayudar a armar la cancha y pues se siente bonito. Nos dijeron que íbamos a venir de voluntarias y pues ya estando aquí nos dimos cuenta que no es tan difícil, hemos ayudado a poner la alfombra, a cortar lo de alrededor, la aplanamos, medimos el perímetro para colocar las bases, para todo eso nos dieron un manual y nos fuimos apoyando de él para acomodar las piezas", explicaron.

Marisol es de Teloloapan, Guerrero y cuenta que su inspiración es su hermano pues formó parte de un equipo estudiantil de robótica. Esto también la motivó a unirse a un grupo de Programación en el Cetlar.

"Lo que más me llama la atención es la forma en que se arma el robot y cómo lo programan porque solito hace las cosas, ¡es muy padre!. Estoy emocionada, muy feliz porque es la primera vez que estoy en FIRST, se siente bien saber que también podemos hacer lo que los hombres pueden, nuestros compañeros de Cetlar son muy respetuosos, y nos toman mucho en cuenta, nos involucran", señaló.

Las jóvenes voluntarias están considerando estudiar una carrera de ingeniería, aunque aún no definen cuál. En la competencia de FIRST Laguna Regional, participarán 950 estudiantes de 15 estados de la República Mexicana y un 52 por ciento son mujeres por lo que se impulsará y visibilizará el papel que tendrá el sector femenino en la ciencia, tecnología, ingeniería matemáticas y arte.