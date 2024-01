Despiertan bates de los Cañeros

Trece imparables buenos para 7 carreras respaldaron a Ronald Bolaños y los verdes se hicieron presentes en Culiacán ganando el Juego 3 de la Serie de Playoffs.

Los Cañeros aprovecharon la primera oportunidad del juego para tomar la delantera; su primer hombre al bat Isaac Rodríguez inició con hit, luego se robó segunda y finalmente anotó con una rola al cuadro de Roberto Valenzuela.

Los Tomateros por su parte lograron descifrar a Bolaños hasta el cuarto episodio; tras un out vinieron tres imparables consecutivos, el último conectado por Michael Wing a bat quebrado para remolcar a Peter O’Brien empatando así a 1 carrera por bando.

La Fuerza Verde no espero y en la siguiente entrada contestaron con un rally de 5 carreras; con dos en base y sin out Yasmany Tomás conectó potente línea desviada por el pitcher para impulsar a “Tito” Valenzuela y Zoilo Almonte se trajo a Eric Filia con hit al central. Luego de un out, Juan Carlos Camacho coronó el ataque con sonoro batazo para estrellar la pelota en las gradas del jardín izquierdo llevándose por delante a Tomás y Alejo López.

Añadiendo más confianza los verdes se apuntaron otra en la octava entrada; con un out y hombre en segunda el Capitán Isaac Rodríguez conectó doblete al central para traer a “El Tornillo” Amador.

Manny Bañuelos abrió y dejó el juego tras 3 entradas y dos tercios en las que aceptó 1 carrera, le conectaron 5 hits, dio 3 bases por bolas y ponchó a 3. Le siguieron el derrotado Aldo Montes, Miguel Aguilar, Fernando Olguín, Amílcar Gaxiola y Axcel Sauceda.

Por Cañeros inició Ronald Bolaños y venció con labor de 5 entradas y dos tercios en las que aceptó 1 carrera, le conectaron 5 hits, dio 4 bases por bolas y ponchó a 7. Le ayudaron José Luna, José Quezada, Fabián Cota e Irving Machuca.

Este viernes a las 19:05 Pacífico, 20:05 centro será el Juego 3 de la serie, sobre la loma se enfrentarán Darel Torres y Víctor Castañeda.