Descubren sociedad agragria

Un nuevo estudio reveló este jueves el descubrimiento del urbanismo agrario de baja densidad más antiguo y extenso documentado hasta ahora en la Amazonía, que cuenta con más de 6,000 plataformas de tierra construidas en una área de estudio de 300 kilómetros cuadrados.

El artículo -titulado ´Two thousand years of garden urbanism in the Upper Amazon´- ha sido compartido de la mano de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia (AAAS) y se basa en más de 20 años de investigación interdisciplinar.

El estudio presenta pruebas de una civilización de base agraria que comenzó hace más de 2,500 años en el valle del Upano, en el Ecuador amazónico, una región situada en las estribaciones orientales de los Andes.

La publicación describe "un denso sistema de centros urbanos prehispánicos, caracterizado por plataformas y plazas conectadas por grandes caminos" y los autores relatan la identificación de, al menos, 15 asentamientos distintos.

De hecho, el urbanismo agrario de baja densidad se singulariza por contar con núcleos dispersos con una baja congestión urbana -en muchos casos debido a la amplitud del entorno- y por tener varios espacios al aire libre, a la vez que presta funciones cívicas a sus ciudadanos.