Desconocen cómo operará ASL en Madero

No se sabe la inversión, ni cómo quedará el proyecto de Agua Saludable para La Laguna en el municipio de Francisco I. Madero, declaró el alcalde Jonathan Ávalos Rodríguez.

Como el resto de los ediles, el presidente municipal acudió a la reunión del Consejo de Seguridad y Desarrollo, que se realizó en el Centro de Convenciones de Torreón y que presidió el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

"Ahorita lo que se sabe es que, el proyecto está solamente Torreón, Lerdo y Gómez Palacio y este año se termina, para nosotros no sabemos nada, en presupuesto o en infraestructura, solamente lo que han manejado ellos, en la última reunión que tuvimos de los alcaldes fue diciembre y nomás fui yo pero si hablo solamente de cómo la tubería iba a llegar nada más a esos municipios".

Ávalos Rodríguez manifestó que, incluso quedaron de marcarles de la Federación para informarle cómo iban a quedar el proyecto para el resto de los municipios (Madero, San Pedro y Matamoros), pero repitió que no ha habido comunicación.

Mencionó que lo que le preocupa la cantidad de kilómetros que se encuentra su municipio del resto para la introducción del acueducto, por lo que se requiere de una fuerte inversión, además de que no se sabe cómo se operará los pozos, ya que le llama la atención de que se había dicho que dejarían de funcionar algunos, pero la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sigue autorizando la perforación de norias.

"No sabemos cómo vamos a operar con nuestros pozos, por ejemplo, es algo extraño que acaban de anunciar unos pozos para Torreón y nosotros tenemos proyectado un pozo de agua en Virginia para atender los ejidos de la zona norte y no tenemos restricciones para nuevas perforaciones no sabemos realmente cómo vaya a venir el proyecto", dijo.

El alcalde manifestó que actualmente el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) cuenta con ocho pozos, los cuales dijo todos funcionan y dijo que de momento se cuenta con el servicio, debido a que durante la temporada invernal disminuye considerablemente la demanda del líquido, pero reconoció que en la temporada alta, si se tienen problemas con el abastecimiento.