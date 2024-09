Descartan graves encharcamientos en GP

Francisco Escalera Tostado, director del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa), destacó que, gracias a los trabajos previos de limpieza en el sistema de drenaje ordenados por la alcaldesa Leticia Herrera Ale, las calles de Gómez Palacio no sufrieron grandes encharcamientos durante las recientes lluvias.

Escalera Tostado explicó que en las áreas donde se acumuló agua, se intervino de manera inmediata para resolver la situación, por lo que el agua no permaneció estancada por mucho tiempo. No obstante, hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar en la recolección de basura y evitar el taponeamiento de alcantarillas, especialmente durante los días de lluvia. "Es fundamental que la ciudadanía no deje toda la responsabilidad en manos de las autoridades municipales. El trabajo conjunto es esencial para evitar inundaciones y asegurar que el agua fluya correctamente", destacó el director.

Como se informó, el Sideapa lleva a cabo un programa integral de mantenimiento y revisión del sistema de drenaje, que incluye la inspección y mantenimiento de bombas en los desniveles del municipio y la limpieza de registros de captación de agua de lluvia. Además, se ha intensificado un operativo especial con la participación de todo el personal operativo del Sideapa.

"Estamos actuando de manera inmediata ante cualquier contingencia por las lluvias", aseguró Escalera Tostado, quien también subrayó que todo el personal ha recibido la capacitación necesaria.

El director insistió en la importancia de que los ciudadanos colaboren en las tareas de prevención, manteniendo limpias sus calles y alcantarillas para evitar inundaciones en calles y banquetas. "Al despejar las banquetas y evitar arrojar basura al alcantarillado, contribuyen significativamente a prevenir el estancamiento del agua y garantizar un drenaje efectivo durante los días de lluvia", dijo.

Finalmente, invitó a los ciudadanos a reportar cualquier anomalía en el servicio de agua potable o drenaje sanitario a través del Call Center del Sideapa, disponible de manera permanente en el número 871 715 69 69.