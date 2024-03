Descartan afectaciones al magisterio por cambios

lrededor de 12 trabajadores de la educación de La Laguna de Durango se acercaron a la Subsecretaría de Educación de la región para informarse sobre la transición de la nómina magisterial del Estado a la Federación.

Ayer, el titular de la dependencia, Fernando Ulises Adame de León dijo que la mitad de esos docentes aceptaron el nuevo esquema y, estimó que se podría hacer efectivo entre julio y agosto de este año, antes de que inicie el nuevo ciclo escolar 2024-2025.

Mencionó que de forma anual, una plaza magisterial cuesta entre 360 y 400 mil pesos por lo que Durango tendría un ahorro importante ya que la nómina la absorbería el gobierno de México a través del FONE.

"Ya está la primera propuesta para que los profesores que así lo dispongan puedan migrar del sistema estatal al sistema federal, tienen ventajas, teóricamente o prácticamente no tiene ninguna desventaja, ellos siguen en su misma escuela, con sus mismos directores, con sus mismos alumnos, con sus mismos compañeros, excepto que el recurso viene ahora de FONE, en vez de venir del gobierno del estado", comentó.

El funcionario aseguró que no habrá afectaciones para el magisterio y que incluso, el tema se puso sobre la mesa delante de las secciones sindicales del SNTE así como de representantes de la administración estatal. "No, no hay afectaciones, al contrario, hay beneficios", apuntó.

Desde el año pasado, el secretario de Educación de Durango, José Guillermo Adame Calderón comentó la intención de que la SEP federal absorbiera la nómina magisterial, comenzando por el sistema estatal de Telesecundarias, que le cuesta al gobierno del estado unos 400 millones de pesos.

En mayo de 2023, el funcionario informó que en el sistema de Telesecundarias eran alrededor de mil 900 trabajadores y trabajadoras, de los cuales unos 400 estaban cubriéndose por parte del Estado mientras que el resto estaban dentro del esquema federal, a través del FONE.