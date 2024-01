Descalifican fichaje de 'Chicote' Calderón con América 'por su historial de indisciplina'

Aunque todavía no es nada oficial, la llegada de Cristian “Chicote” Calderón al América está generando debate en los analistas deportivos del país.

De cara al Clausura 2024, “Chicote” está siendo llamado “derecho del Guadalajara” y su posible fichaje con el actual campeón de la Liga MX no está gustando del todo, más aún cuando el jugador de 26 años de edad, tuvo una significativa baja de juego con las Chivas en el último torneo, donde además fue envuelto en polémica junto a Alexis Vega, que los llevó a ser separados del primer equipo.

“Suena el Chicote Calderón para las Águilas del América. Número uno, en el América no hay una cuestión moral por traer a otros jugadores de equipos que odian al América. Número dos, muy pocos jugadores de Chivas han funcionado en el América, ahora, ¿es lo que necesita el América? no, no es lo que necesita el América”, expresó el analista de ESPN, Álvaro Morales, fiel seguidor del América.

Por su parte, el exfutbolista y director técnico mexicano, Mario Carrillo, aseguró que el América sí necesita de un jugador como “Chicote” Calderón, porque “futbolísticamente tiene todos los elementos”, dejando de lado sus problemas con Chivas.

Por su parte, el periodista deportivo Sergio Depp manifestó durante la emisión de Futbol Picante que, América no lo puede contratar “por su historial de indisciplina, ser jugador suplente y salir por la puerta de atrás de las Chivas”