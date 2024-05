Desairan debate sobre violencia de género

Candidatos a la alcaldía de Torreón, desairan invitación a debate que organizó la colectiva Mujeres que Luchan por Mujeres en coordinación con el Comité Estudiantil de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C).

Sofía Díaz Lozano, vocera de la colectiva cuya asamblea se encarga de la organización de la Marcha del 8M (Dia de la Mujer), detalló que la intención que era que los candidatos debatieran sobre la problemática de la violencia de género, sin embargo ninguno atendió al llamado.

Las invitaciones dijo, se hicieron llegar por diversos medios desde el 17 hasta el 19 de abril, pues la intención era que debatieran el 6 de mayo en la Facultad de Ciencias Políticas de la UA de C unidad Torreón.

Por correo, por WhatsApp y a través de sus asistentes y solo uno de manera personal, fue como hicieron llegar la invitación, según explicó Díaz Lozano.

“Habíamos invitado a candidatos a alcaldes de aqui del municipio de Torreón a un debate que queríamos hacer a inicios de mayo en la UA de C habíamos enviado las solicitudes de permiso al Instituto Electoral de Coahuila (IEC) porque hay que solicitarlos, giramos las invitaciones y ningún candidato nos contestó ‘de no voy a poder ir ni nada’”, comentó la vocera de la colectiva Mujeres que luchan por Mujeres, quien aclaró que se trataba de un ejercicio bien planeado y no una “ocurrencia”.

Ni el candidato de la alianza Ciudadana por la Seguridad (PRI, PRD y UDC) Román Cepeda; Ignacio Corona, por el Partido Verde;

Jorge Torres, de Movimiento Ciudadano, Shamir Fernández, por Morena y PT; así como Sergio Lara por el Partido Acción Nacional (PAN), dieron respuesta a la solicitud.

“Nadie tuvo como el interés tangente de acercarse y decir, sí que se necesita”, comentó la organizadora.

La idea dijo, nació tras el debate que tuvieran los candidatos y en el que no se presentaron propuestas para atender la problemática sobre la violencia de género.

“No la hay, no hay personal capacitado, no les interesa tener personal capacitado, ni tampoco decir vamos a escuchar a la sociedad civil para conocer cuáles son las deficiencias que nosotros desde nuestros privilegios, no los estamos viendo”, detalló Díaz Lozano, quien recientemente habló sobre la necesidad de que en Coahuila se active la Alerta por Violencia de Género, como la que se mantiene en el vecino estado de Durango, desde el 2018.