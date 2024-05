Desairan candidatos reunión con CLIP

Durante su reunión extraordinaria, el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP) esperaba recibir este jueves a los candidatos a la alcaldía de Torreón por Morena-PT, Shamir Fernández Hernández, y del PAN, Sergio Lara Galván, sin embargo, ninguno se presentó.

Rodolfo Silva Rosales, presidente del CLIP, dijo que durante varias semanas fueron los propios candidatos los que solicitaron la apertura del organismo empresarial para presentar sus propuestas ante los representantes de las diferentes cámaras, pero llegada la fecha, ambos cancelaron.

Cabe mencionar que Shamir Fernández se comunicó a este medio para rechazar lo dicho por el titular del CLIP, pues aseguró que nunca recibió ninguna invitación y que, por el contrario, este jueves su agenda se centró en la visita a organismos empresariales, entre ellos la cámara de restaurantes.

"A mí no me invitaron, son mentiras, si me invitan claro que voy, pero no tengo ninguna invitación", expresó el candidato de Morena y PT a la alcaldía de Torreón.

Este jueves se reunió el pleno del Consejo Lagunero en espera de los aspirantes a la alcaldía, pero se les dio a conocer que el representante del PAN había cancelado por motivos de salud, mientras que el de Morena y PT solamente había informado que no podría asistir.

Silva Rosales atribuyó la negativa a que los candidatos no querían ser cuestionados por los integrantes de este organismo.

"Ellos saben que aquí hay gente muy crítica, muy pensante y que no se queda callada obviamente, pues analizaron, ahorita me acaba de hablar el representante de Shamir que no van a venir, aquí obviamente le iban a llover preguntas", expuso.

Aseguró que como CLIP no tienen preferencias, aunque personalmente sí podrían tener sus preferencias, pero reiteró que lo que les interesa como ciudadanos es la Patria, su familia y lo que viene posteriormente para la ciudad y la región lagunera.

Llamó a la ciudadanía a reflexionar sobre la necesidad de ejercer su derecho y su obligación de voto.

"Si no hay competitividad, si no hay fuentes de empleo porque se está atacando por todos lados a los que damos fuentes de empleo, entonces, ¿de dónde va a tener dinero para el seguir regalando y comprando votos el presidente? Por eso yo siento que no se presentaron, porque aquí sabían que iba a haber personas críticas, no únicamente pasivas oyentes que no se atreven a decir nada", comentó.

