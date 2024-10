Desafíos y futuro de limpieza municipal

La concesión del servicio de limpieza es uno de los gastos más onerosos para el Municipio, que al cierre de este año habrá pagado poco más de 372 millones de pesos, una cifra que casi iguala a la del consumo por electricidad.

Y es que de acuerdo con el contrato, la concesionaria tiene el derecho de solicitar un incremento anual, con base en una fórmula que considera el índice de inflación anual, incrementos en los precios de combustibles, además del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), entre otros factores.

Este año el incremento fue del 12.3 por ciento, lo que elevó la facturación mensual de 27 a 31 millones de pesos.

El tesorero municipal, Óscar Gerardo Luján Fernández dijo que ante la proximidad del vencimiento de dicho contrato, a partir de mediados del próximo año tendrá que empezar a trabajarse en la elaboración de un nuevo proceso de licitación, en el que la misma empresa, Promotora Ambiental de La Laguna (PASA) podrá inscribirse y participar, bajo un esquema completamente distinto.

“El contrato se hizo hace 30 años, las condiciones han cambiado mucho en Torreón y requiere otro tipo de servicios”, indicó, tras señalar que no se han cumplido determinadas cláusulas porque éstas no son obligatorias, sino que se dejaron sujetas a la viabilidad, lo que según la empresa no se ha encontrado.

Uno de los aspectos que no se ha atendido, prácticamente desde que se firmó ese contrato, es el relacionado con el reaprovechamiento del biogas que generan los desechos sólidos que se recolectan y depositan en el relleno sanitario, una actividad que PASA ha declarado incosteable, pero que en ciudades como Saltillo, genera ingresos hasta por un millón de pesos, recursos que se destinan al pago de energía eléctrica.

Otro tema es la separación de la basura, de lo que solamente hubo intentos mediante la instalación de una planta segregadora que se utilizó poco hace algunos años y que finalmente se retiró, porque también se dijo que era inviable.

Luján Fernández indicó que llegados los tiempos, en el curso del próximo año, ya con la siguiente administración municipal en funciones, tendrá que integrarse una comisión mixta por la Tesorería, Dirección Jurídica, la Dirección de Servicios Públicos y otras áreas involucradas, para la elaboración de las bases de la convocatoria, el contrato de prestación de los servicios de limpieza y todo lo relacionado con la licitación pública.

El contrato, que data de 1994, vencerá en marzo de 2026; un mes antes, tendrá que haberse emitido ya un fallo en el proceso de licitación sobre la empresa que se encargará de prestar el servicio de limpieza en Torreón.