DE SOCIALES...

HOLA, HOLA… Por un diciembre lleno de armonía, salud y bendiciones.

Se ha extendido una manía, entre parlantes ladinos, de acuñarle el femenino a quien nunca lo tendría, si no tiene "dío" el día, y el trigo no tiene "triga", ni existen las "gobernantas", tampoco las "estudiantas", ni "hormigo" entre las hormigas. Aunque lo intenten, comprar con millones y "millonas" un trono no tiene "trona", ni "jaguara" has de llamar a la hembra del jaguar, y aunque el loro tenga lora, y tenga una flor la flora, mi lógica no se aplaca: no tienen "vacos" las vacas, ni los toros tienen "toras". Aunque las libras existan con los libros no emparejan, y tampoco se cotejan suelos, que de suelas distan, por mucho o "mucha" que insistan, mi mano no tiene "mana", no tiene "rano" la rana y foco no va con foca, ni utilizando por boca al masculino de Ana.

Continuamos con el General Guadalupe Victoria. A principios de 1829, el Congreso anuló las elecciones de 1828 y eligió como Presidente a Vicente Guerrero. Victoria le entregó la presidencia cuando su mandato concluyó el 1 de abril de 1829. Uno de los principales objetivos de Guadalupe Victoria fue el reconocimiento de México como nación independiente por una potencia europea. Finalmente obtuvo el reconocimiento, seguido del establecimiento de relaciones diplomáticas con el Reino Unido, los Estados Unidos de América, la República Federal de Centro América y la Gran Colombia. Esto redujo los problemas económicos causados por el embargo impuesto por la corona española. Los problemas económicos se redujeron aún más, cuando varias empresas británicas comenzaron trabajos de minería en México, lo que dio lugar a una gran afluencia de capitales. También ratificó el contenido del Tratado de Adams-Onís y por lo tanto la frontera con los Estados Unidos. Victoria declaró asimismo que ninguna propuesta de España sería escuchada hasta que reconociera la independencia de México y la forma de gobierno establecida y que aceptara nunca pedir indemnización alguna por la pérdida de México. Continuará…

Estar preparado, es importante; saber esperar lo es aún más; pero, aprovechar el momento adecuado, es la clave de la vida!