DE SOCIALES...

HOLA, HOLA… Recuerde hacer buen uso del vital líquido, el AGUA, que cada día escasea más.

º Envío afectuoso saludo al estimado maestro, Antonio Álvarez Mesta, es un gusto leer su editorial catorcenal en Siglo Nuevo, así como escucharle todos los sábados con la excelente voz del cuadrante Marcela Pamanes en GREM.

¿SABÍA USTED QUE…?

Continuamos con el General Guadalupe Victoria… Guadalupe Victoria se reunió con Agustín de Iturbide el 17 de junio de 1821 en San Juan del Río y le pidió que adaptara el Plan de Iguala para crear un gobierno republicano. Recomendó como gobernante a un antiguo insurgente, que fuera soltero y no hubiera aceptado el indulto real (características que él reunía). Este hombre se casaría con una mujer indígena de Guatemala para unir ambos territorios en una sola nación. Iturbide rechazó la proposición; no obstante, Victoria aceptó el Plan de Iguala en su búsqueda por la independencia. Este apoyo no eliminó la desconfianza mutua. ?Al consumarse la Independencia, con la entrada triunfal del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821, fue creada una regencia para servir como poder ejecutivo, la cual fue presidida por Iturbide, la cual gobernó hasta el 18 de mayo de 1822, cuando fue proclamado emperador. Iturbide escogió a todos los miembros de la Junta Provisional Gubernativa, la cual fungió como poder legislativo y gobernó hasta el 24 de febrero de 1822, cuando se instaló el primer Congreso Constituyente. ? Casi todos los miembros de la Junta se destacaron por su posición social, su riqueza y títulos; la mayoría antiguos realistas, que, con el Plan de Iguala, habían abrazado la causa de la independencia nacional. Pero ninguno de los antiguos insurgentes, como Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, Ignacio López Rayón, Guadalupe Victoria y Andrés Quintana Roo, fueron llamados a participar. Continuará…

Hasta la próxima y recuerda:

La cortesía, siempre debe ser más que menos, pero no igual con todos… Cuesta poco y vale mucho.