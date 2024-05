DE SOCIALES...

HOLA, HOLA… Les recuerdo… Nadie se quede sin ir a sufragar su voto ¿Quieres a México?... Con tiempo ubique su casilla y acuda a votar.

º Para los amantes del idioma español… Los apellidos terminados en "ez" significan "hijo de": Martínez: hijo de Martín. González: hijo de Gonzalo; Fernández "hijo de Fernando"; Rodríguez "hijo de Rodrigo"… Por mencionar algunos.

¿SABÍA USTED QUE…?

Continuando con el Capitán Juan Joseph de Zambrano y Amaya. El desfonde la mina de La Candelaria no ocurrió sino hasta 1878, cuando la compañía del Sr. Mr. David M. Burns, la Candelaria Mexican Silver Gold Mining Company, encargó la tarea a los gerentes Agustín D. Temple y su hermano Don Arturo. Desagüe que se llevó a cabo primero de botas de lomo y siguiendo el método primitivo de la "escalera", que era un grupo de veinte o treinta hombres acarreando votos hasta vaciarlos abajo en el cañón; luego se "picó" el cerro, por lo que no se desaguó la mina totalmente, causando sin embargo la empresa alarma y sorpresa entre los habitantes, quienes inopinadamente vieron cómo una enorme serpiente de agua se precipitaba por la cañada del Camposanto hasta topar con el arroyo de La Pólvora, arroyando a su paso cuanto encontraba, rebasando el arroyo de san Dimas, frente a la Hacienda de San Antonio. Las labores se reiniciaron a cargo de los señores Laveaga. El comprador fue Mr. Daniel M. Burns, quien llegó a San Dimas alrededor de 1880 para emprender trabajos en dicha mina, encontrando al poco tiempo de sus exploraciones un fabuloso "clavo" de metal de muy buena ley, cuya labor se llamó San Pedro. Para 1888, el empresario norteamericano, instaló plantas hidráulicas para obtener fuerza eléctrica, compresoras de aire para las máquinas perforadoras, sistemas de panes con capacidad de 65 toneladas diarias, con lo que las obras de Santo Tomás y San Carlos se modernizaron y formalizaron considerablemente. La Candelaria logró moler en ese mismo año, 931 toneladas de mineral, obteniendo el Coronel Burns, ganancias líquidas por 700 mil pesos en ese año y de esa mina. Creo entonces varias compañías más, para explotar La Puerta, que no tuvo éxito y la Estaca Mining Company, para explorar las minas de La Estaca y la Contra Estaca, encontrando en ellas clavos y cuerpos minerales bastante formales, con altas leyes de oro y plata, sosteniendo desde entonces una producción estable. Continuará...

Hasta la próxima y recuerda:

Al hombre sabio, les son más útiles sus enemigos, que, al necio, sus amigos.