De sociales

HOLA, HOLA… Felicidades a los Maestros de la Comarca Lagunera, en especial a: Miss Pecky Webb de Estens, Colegio San Roberto; las hermanas Rosy, Alma, Maru y Lupita Dávila Saldaña, Colegio Miguel Ángel; al Hermano Rubén Sámano, Instituto Francés de La Laguna; a la religiosa María del Rosario Silva Campillo, Colegio Isabel La Católica; Omar Lozano Cantú, Universidad Autónoma de La Laguna; así como a Francisco Valdés Pérez Gazgas, Tecnológico de La Laguna.

Carlos Benjamín Garza Barroso, le dio bella sortija de brillantes, para sellar su compromiso, a su hermosa enamorada, Verónica Irazoqui Meraz, comparten esta alegría, sus respectivos padres Patricia Teresa Barroso Vargas, Rogelio Garza Dávila, Vero Meraz de Irazoqui y Miguel Ángel Irazoqui Morales. Próximamente estarán circulando elegantes pliegos para su matrimonio. ¡Felicidades!

Culminó su misión en la tierra, la estimada dama, Margarita Martínez de Herrera, condolencias a la familia Herrera Martínez, en especial a sus hijos Margarita, Eduardo, Cristina, Lourdes y Carlos, a su cónyuges, nietos y bisnietos. Elevo mis oraciones, para que Dios Padre en su infinita bondad, los conforte en su ausencia y para ella eterno descanso.

El lunes, la guapa y dinámica, Nuria Farrus de Murra, estará iniciando una vuelta más al Astro Rey, estoy segura que desde muy temprano su esposo Eduardo Murra Marcos, sus hijos Eduardo, Alfredo y Nurita, sus respectivos cónyuges y sus nietos, la consentirán por este día tan especial. Desde aquí, le envío mis mejores deseos.

Una cumpleañera más, este mismo día será, Lucía Ramos Clamont de Salazar, su esposo Jorge Salazar, la festejará con comida familiar, además durante el día, será felicitada por sus múltiples amistades y familiares. ¡Congratulaciones!

Y el martes 14, le estarán cortando una hoja más al calendario, Cristina Matouk y Marcela López.

Por la antigua Antequera, hoy Oaxaca, festejando 60 años de graduadas de bachiller del Colegio La Luz, Coco Esguerra Diegues, Lucy Palazuelos Salas y la que esto escribe… Nos la hemos pasado sensacional, tanto que ver, tanto que disfrutar y tanto que aprender, ha sido fantástico, el arte culinario, el arte barroco, el arte prehispánico y tantas, tantas cosas más, sus bailables, su colorido y que decir de la amabilidad de su gente, algo que les caracteriza, todas las personas, a la pregunta que tú les hagas, siempre amable y hasta se acomiden a encaminarte a donde tu vayas. Hemos tomado interesantes tours, por supuesto, desde la época prehispánica, estuvimos en Mitla, en Monte Albán, el Árbol del Tule, los Conventos de Santo Domingo y Cuilapan; y donde se hace el barro negro, los tapetes tejidos y todas las mezclas maravillosas, que son una auténtica admiración, lo que es utilizar para las pinturas en textiles de lana y algodón, el arte de saber combinar todo lo que es de procedencia natural… Un delicioso chocolate, el maqueta y que me dicen de un rico guacamole con unos chapulines, los diferentes tipos de moles, hay tantos que no sabe uno cual escoger, ir a las talludas, hacer recorrido gastronómico, refrescantes nieves con gran variedad de sabores y no podía dejar de lado, un buen mezcal… Salud!

Dentro de los eventos del Día Internacional de los Museos, el Centro Comercial de Todo los Laguneros, Plaza Cuatro Caminos, invitan el día de mañana en punto de las 17:00 hrs, en el Atrio Principal, a la inauguración de la exposición Travesía por los Museos, presentado por Colectivo Museos de la Comarca Lagunera. No se lo pierda.

Continuando con las actividades por el Día Internacional del Museo… El Museo Arocena, del 11 al 19, tendrá sus entradas totalmente gratuitas, además no se pierda la ruta de los museos.

De igual manera, visite todos los museos de la Comarca, Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, que se unieron a esta celebración y estarán abiertos para recibirlos en compañía de su familia o amigos.

Un gusto saludar, el pasado sábado a Lilian de León en Mapimí, Dgo., donde asistimos a la presentación del libro Mapimí, 425 años de glorioso pasado y esforzado porvenir, en Casa Lomelí, el cual, se vio muy concurrido y los participantes, tuvieron la oportunidad de adquirir el ejemplar.

2º Curso de Escritura Creativa en línea impartido por Angélica López Gándara, medica egresada de la Facultad de Medicina de la UAC, Unidad Torreón, con más de 20 años de experiencia como escritora, autora de los libros de cuentos El peor de los pecados y El renacer de Catalina, así como la biografía Trazos de fe. Rosa Gámez Reyes-Retana. Colaboradora en esta Casa Editora, El Siglo de Torreón, El Universal y Reforma, galardonada en cuatro ocasiones con el Premio Estatal de Periodismo de Coahuila y tres veces el Premio Estatal de Periodismo Cultural “Armando Fuentes Aguirre, dos menciones honorificas en el Premio Nacional de Cuento “Beatriz Espejo”. Iniciará el sábado 25 de 10:00 a 12:00 hrs, con duración de 5 sesiones: sesión 1.El origen de la escritura, (el verso y la prosa); sesión 2.Los géneros literarios; sesión 3.Uso de los cinco sentidos al escribir; sesión 4.Los recursos retóricos y en la sesión 5.El arte de contar mentiras.

Aun está a tiempo para organizarse y acudir al 3er Festival Internacional del Vino y la Buena vida en Parras, Coahuila, La Gran Vendimia, que será el próximo 13 de julio, donde encontraran vino, gastronomía, cultura, música y arte. Asista en compañía de su familia o amigos, lo recaudado será a beneficio de la Casa del Anciano Dr. Samuel Silva y 7 Fundaciones más…

El Archivo Municipal de Torreón en coordinación con la Academia Nacional de Historia y Geografía Filial Coahuila, el viernes 17 a las 19:00 hrs, en las instalaciones del Archivo, llevarán a cabo la conferencia “El papel de la masonería en la liberación de las colonias españolas y su siguiente yugo” impartida por el Profesor Rodolfo Silva Rosales. Están cordialmente invitados.

Mariana Chabukiani regresa como solista con la Camerata de Coahuila, donde presentan Danzas Eslavas de Antonín Dvorák y el Concierto para piano n.º 2 en do menor, Op. 18 de Sergei Rachmaninoff, todo bajo la dirección del Maestro Ramón Shade. No se lo pierda, esto será el jueves 16 y viernes 17 a las 20:30 hrs, en el bellísimo Teatro Isauro Martínez.

Para los amantes del idioma español… A todos los que creen que escriben muy bien, usando los medios electrónicos: Sustituir “por” con una “x”, “que” con una “q”, “porque” con “pk” o “pq”, etc. es una pésima costumbre que afea a nuestro idioma. ¡EVITELAS!

Agradezco sus comentarios a [email protected].

¿Sabía usted que…?

Continuando con el Capitán Juan Joseph de Zambrano y Amaya. Si bien es cierto que las minas de Guarisamey se llenaron de agua, se afirma en la región que no sucedió lo mismo con las minas inmediatas, las cuales permanecieron secas y no se hizo ningún trabajo u obras de desagüe, por estar a considerable altura del río, como es el caso de La Tecolota, Santa Rita, Promontorio y La Trinidad, lo que menos aún pudo haber sucedido con las minas de Arana, Cinco Señores, San Luis y Candelaria. Datos todos ellos inciertos, pues sabemos que, por una carta autógrafa del Ing. José María Regato del 11 de fe febrero de 1844, el futuro gobernador de Durango trabajaba la mina de La Candelaria, escribiendo al H. Ayuntamiento de la ciudad de Durango que: “Debido a la hecatombe que azotó aquella región, y por la intensidad de las lluvias en proporciones inconcebibles, le ocasionaron gravísimas pérdidas materiales. Que todos sus esfuerzos de cinco años quedaron reducidos a nada. La inundación que sobrevino en tal magnitud destruyó en parte la hacienda del “Baluarte”, que derribó muchas casas de la población y que la mina de la “Candelaria” se llenó de agua hasta la boca.”

Continuará...

Hasta la próxima y recuerda: La envidia señala las virtudes del envidiado y los defectos del envidioso.