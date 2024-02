¿De qué trata el nuevo libro del presidente López Obrador?

Este viernes 2 de febrero, el presidente López Obrador presentó su nuevo libro titulado ¡Gracias!

En su conferencia mañanera destacó que la portada lleva la fotografía del fotoperiodista Luis Antonio Rojas, quien colabora en el New York Times.

"Algunos periodistas ya publicaron en sus páginas no sé cómo lo lograron aquí hay algunos que son mirones profesionales, y ya dieron a conocer en sus páginas la portada de mi libro y quiero ponerla porque si es cierto".

Destacó que ha estado decenas de veces en el Zócalo, pero en esa ocasión cuando convocó a la megamarcha en el año 2022 tardó horas en llegar ya que "no se podía caminar de tanta gente, además de los afectos".

Adelantó que el material tiene 900 cuartillas con 20 capítulos sobre su vida política, que comenzó en la década de 1970, cuando se afilió al entonces hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI) para colaborar en campañas en su natal estado de Tabasco.

“Es la historia desde que inicié, un repaso general, hasta el día 31 de diciembre (pasado), ya me hubiese gustado estos días agregar, pero no me he equivocado, estos días no han llevado a contradicciones de lo que ahí planteo", comentó.