La señora se presentó ante el juez de lo familiar. Tenía 40 años de casada, le dijo, y quería divorciarse de su esposo. Declaró: “Tengo una causa gorral”. “Querrá usted decir una causal” -la corrigió el juez. “No -insistió la mujer-. Causagorral”. El letrado se desconcertó. “No recuerdo -dijoque el Código Civil mencione esa palabra. Ciertamente no es término jurídico”. “Sí, Su Señoría -insistió ella-. Causa gorral. Mi cabrón marido ya me tiene hasta el gorro”... Don Poseidón, labriego acomodado, fue invitado a una comida en casa de doña Saturna, nueva rica, así llamada porque tenía muchos anillos. Al terminar el condumio don Poseidón dejó escapar un sonoro cuesco, ventosidad o flatulencia. El esposo de doña Saturna se indignó. Le dijo, airado: “¿Cómo se atreve usted a hacer eso delante de mi esposa?”. “Perdone usted, mi distinguido -se disculpó, don Poseidón, confuso-. No sabía que íbamos por turno”... Babalucas fue a la tienda a devolver la corbata que su esposa le había regalado en Navidad. Le preguntó la encargada: “¿No le gustó?”. “Sí -contestó el tonto roque-, pero me aprieta”.... Un señor de 70 años fue llevado al hospital. Presentaba traumatismo craneano de segundo grado con ampliación de la fisura de Glaser en la región petroscamosa correspondiente al fondo de la cavidad glenoidea del temporal. Con penosa voz le dijo al traumatólogo que lo atendió: “En mi hoja de ingreso al hospital dice que presento fiebre carbonosa”. “No -aclaró el facultativo después de ver la hoja-. Dice que presenta usted fuerte cabronazo. ¿Cómo se dio usted ese tremendo golpe en la frente?”. Empezó a narrar el otoñal señor: “Hace 40 años...”. El médico lo interrumpió: “No tengo tiempo para autobiografías. Vaya al grano”. “No es grano -lo corrigió el paciente-. Es un traumatismo craneano de segundo grado.”. Y repitió la descripción que arriba se hizo del golpe. Añadió: “Además lo que voy a decir no es autobiografía. Son los antecedentes del golpe que me di. Permítame continuar. Hace 40 años, como dije, se me descompuso mi auto por la noche en un paraje solitario. Pedí alojamiento a un granjero que tenía una hermosa hija. Después de la cena la muchacha me condujo a mi habitación. Una hora después, la casa ya en silencio y a oscuras, entró ella a mi cuarto. Iba cubierta sólo por un vaporoso negligé. Se acercó a mí y me preguntó en voz baja si quería algo. Como yo había cenado muy bien le respondí que no. Ella se desconcertó y salió de la habitación. Regresó poco después. Ahora llevaba solamente un diminuto baby doll. Me preguntó lo mismo: si quería yo algo. Como no necesitaba nada le volví a contestar que no. Ella, mortificada, se retiró otra vez. Pasó un rato y regresó de nuevo. Ahora no llevaba nada encima. Me dijo que si estaba yo seguro de que no quería algo. A mí me extrañó la insistencia, y verla así, sin ropa, pero como no sentía hambre ni sed le dije que no quería nada. Ella, disgustada, se retiró y no volvió ya más. Hoy por la mañana, doctor, después de 40 años, súbitamente se hizo la luz en mí. Entendí lo que aquella preciosa muchacha me estaba ofreciendo. Fue entonces cuando me di de cabezazos en la pared”... Hay cosas que no se mezclan. El agua y el aceite, por ejemplo. O la política y la ética. Con otra cosa no se ha de mezclar tampoco la política: con los números. Son muy tercos, sabe usted, y no admiten manipulaciones. Si alguien los tuerce, ellos vuelven a aparecer como eran: contundentes. Si alguien los quiere ignorar ellos se le presentan de súbito, igual que espectros (¡Brrrr!). Tomen en cuenta eso quienes están haciendo los estudios financieros sobre la viabilidad de los trenes proyectados por la Presidenta Sheinbaum. No hagan política con esos estudios. No hagan demagogia. Hagan números... FIN.