De Inglesita

Regresa la Champions League la siguiente semana con los octavos de final, donde lo más interesante parece ser el PSG - Real Sociedad el día de San Valentín. El duelo más atractivo de esta fase deberá esperar otra semana, para que el martes 20 de febrero Inter reciba al Atleti.

Será una de las primeras veces, y hablando de memoria, que recuerde tan poca representación inglesa en esta fase del torneo. Solo Manchester City y Arsenal lograron sortear sus grupos, mientras que Manchester United y Newcastle se quedaron en el fondo. Aunque eso sí, en defensa de las Urracas, era su regreso a la competición tras bastante tiempo y le tocó la mala suerte de competir con el Dortmund, PSG y Milán. El United no tuvo excusa, fue sotanero en un sector conformado por el Bayern, Copenhague y Galatasaray.

Así pues, los octavos comenzarán este martes 13 cuando el City justamente visite al Copenhague y el Real Madrid haga lo propio con el Leipzig. En ambos casos los favoritos están muy claros, aunque en estos juegos nada puede darse por sentado. Las buenas noticias para ambos equipos es que de a poco, parece que irán recuperando a sus figuras belgas: por un lado, De Bruyne ya tiene actividad, y por el otro, Courtois volvió a pisar el césped e inicia el último tramo de su recuperación tras romperse los ligamentos.

Para el día siguiente, el 14 de febrero, PSG y Real Sociedad se enfrentan en Francia y la Lazio recibe al Bayern. Los parisinos nuevamente entran a una fase definitiva de Champions pero esta vez el peso ya no parece ser tanto. Sigue siendo mucho, eso no se duda, pero ya no se siente la misma demanda de que este equipo tuviera que ganar, golear y gustar cada partido que tuviera. Sin Neymar ni Messi, pero con Mbappé y un proyecto armado a su entorno, los de Luis Enrique no tendrán la tarea fácil ante los españoles. Vamos, que cierran la llave en Anoeta.segundo tiempo

Luego tendremos que aguantar una semana más para los siguientes cuatro juegos. El 20 será el PSV - Dortmund y el Inter - Atlético. Sin duda este último será un partido especial para Simeone por su pasado. El líder de la Serie A frente al cuarto de LaLiga, pero no solo eso, sino que los Colchoneros también atraviesan una semifinal de Copa del Rey, en la que ya perdieron 0-1 el primer enfrentamiento con el Athletic. Una semana después del de Champions, tendrán que definir si entran o no a la final copera, donde justamente, Javier Aguirre y su Mallorca también aspiran a entrar.

Finalmente, Arsenal visitará al Porto y Barcelona al Napoli. Aquí también hay expectativa, ya que en un lado tienes la prueba para ver el grado de maduración del proyecto de Arteta, y por el otro tienes el morbo constante que genera el Barcelona de un Xavi que ya avisó que se va del club a final de temporada. Torneo "gratis" para él con el afán de disparar la última bala que le queda con el conjunto blaugrana.

En fin, parecen ser unos octavos de final con tintes desabridos. Ciertamente no hay un duelo que genere curiosidad tal por estar expectante. Sin embargo, el lado positivo de ello es que, en principio y si los favoritos pasan, tendríamos unos cuartos de final hermosos. Hablamos de que nos gustaría ver entre los últimos ocho al City, Madrid, PSG, Bayern, Dortmund, Atleti, Arsenal y Barcelona. Por donde se le mire saldrían juegazos. ¿Será?

Tiempo extra

Esta vez, los conjuntos ingleses que representarán a la Premier en los octavos de final de la Champions serán solo dos: Manchester City y Arsenal. Pocos equipos para lo que nos tiene acostumbrado la mejor liga del mundo, donde en ocasiones suele meter a cinco clubes a la fase de grupos. Esta vez, United y Newcastle terminaron en el sótano de sus respectivos sectores.

[email protected]