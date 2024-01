De Inglesita

Esta semana se entregó el The Best. Y para sorpresa de todos, incluso para el ganador, Lio Messi se hizo con este premio. El astro argentino ni siquiera estuvo presente en la ceremonia. Para esta gala no se tuvo a consideración (en fechas) que Argentina saliera campeón del Mundo.

Como pasó con Lewandowski años atrás, ahora parece que le roban a Erling Haaland. Y es que del Balón de Oro pasado y del The Best pasado no hay mucha discusión. Ahí sí que se tuvo en cuenta la Copa del Mundo. Sin embargo, para esta entrega, la FIFA contempló lo hecho por los futbolistas del 19 de diciembre de 2022 al 20 de agosto de 2023. Y la Final ante Francia se disputó un día antes, el 18 de diciembre.

En ese lapso, Messi ganó la Leagues Cup. En tanto, Haaland se cansó de marcar goles y ganó prácticamente todo menos la Copa de la Liga, título que realmente no se considera para el triplete. Es decir, desde entonces, el City ha levantado: Premier League, FA Cup, Champions League, Mundial de Clubes y Supercopa de Europa. Parece ridículo tener que comparar la magnitud de estas competiciones con la Leagues Cup, pero es así.

Por otro lado, hay que tener en consideración que esta fue la primera vez que dos futbolistas empataron en puntos y fueron los capitanes de las selecciones quienes definieron al ganador. Según se había filtrado en la semana, jugadores del Real Madrid como Modric o Valverde, votaron en primera posición al atacante del Inter de Miami. ¿Sabrían los capitanes qué período contempló la FIFA.

SEGUNDO TIEMPO

Además, el hecho de que Mbappé estuviera también en el podio no tiene mucha explicación. Si bien Kylian es un crack y está destinado a ganar los siguientes Balones de Oro, no hizo méritos con el PSG como para contemplarle. En cambio, jugadores como Rodri, del Manchester City, fueron fundamentales tanto a nivel clubes como de selección, ganando títulos internacionales como la UEFA Nationes League.

Tan irrisorio es, que en este once ideal del FIFPro 2023 no contemplaron a Rodri. La alineación quedó así: Courtois en elarco,Walker,StonesyRúbenDias en la defensa. Bernardo Silva, De Bruyne y Bellingham en el medio. Y en el ataque tenemos a Messi, Haaland, Mbappé y Vinícius Jr. Correcto que haya muchos del Manchester City por el tremendo año que tuvieron, pero insisto… ¿Y Rodri?

Quedará pues seguir el desenlace para esta campaña. De más está decir que salvo una Copa América, o una Euro de magnitudes colosales, no tendríamos por qué volver a ver a Messi o a Cristiano en estas ceremonias. Su etapa ya fue. Ahora la estafeta la tienen los Mbappé, Haaland, Bellingham o Vinícius. ¿Quién se llevará las siguientes distinciones individuales?

TIEMPO EXTRA

Según las normativas de la FIFA, este The Best que ganó Messi, tuvo en consideración el 19 de diciembre de 2022 (un día después de la Final del Mundial) al 20 de agosto de 2023. No son ni ocho meses.