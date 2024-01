De Inglesita

Fue presentado Jadon Sancho con el dorsal 10 en el Dortmund. Aquel joven talento que años atrás sedujo a un United sediento de un atacante desequilibrante, y que incluso lo esperó por dos temporadas para concretar su fichaje (que dicho sea de paso, fue el cuarto más costoso en la historia del club) hoy regresa gratis, aunque eso sí, como préstamo.

Ya no sorprende del United. Ya no sorprende que otra vez haga el ridículo con su gestión deportiva. Si repasamos los traspasos más costosos en su historia veremos en primera posición a Pogba: canterano del club que se fue a la Juventus a coste cero y que años más tarde el club inglés lo recuperaría por más de 100 millones de euros. O el segundo, que es Antony, que actualmente no marca ni asiste, ni por error. El tercero de la lista es Maguire, quien curiosamente, ha hecho méritos por reivindicarse, pero está claro que ni por error vale lo que sus 87 millones de euros movieron en la 2019-2020.

Podemos seguir con el listado y encontrar apellidos como Di María. Un caso demasiado extraño, ya que 'El Fideo' sí rindió aquella temporada, pero van Gaal se esforzaba por destacar lo negativo del argentino, situación que terminó por cansarlo y forzar su marcha del club. Lukaku no se queda atrás, es otro del top que inexplicablemente siguió moviendo fuertes cantidades, sobre todo con el Chelsea e Inter. ¿Alexis Sánchez? El "nuevo 7" que seguía siendo de los salarios más altos de Inglaterra a pesar de jugar en el Inter. Y sí, efectivamente el United seguía pagando ese salario.

Ahora con INEOS y la nueva gestión deportiva que se avecina en el United la esperanza vuelve a encender una ligera luz. Una luz que muchos aficionados han estado esperando por más de una década, y que si bien erroneamente se justifica (y coincide) en la salida de Ferguson en 2013, hay que recordar que Sir Alex ha estado todo este tiempo vigente en la asesoría del equipo, sobre todo, según se dice, con los traspasos. Algunos, la gran mayoría, han salido mal, pero otros todavía se pueden destacar, como es el caso de Bruno Fernandes, sin dejar de mencionar que el trabajo de cantera sigue existiendo en casos como Rashford, Greenwood, Garnacho o ahora Mainoo.

Segundo tiempo

Esa esperanza que enciende INEOS es el préstamo sin opción a compra de Jadon Sancho para el Dortmund. Aunque el futbolista tenga la guerra declarada con ten Hag, y la solución inteligente haya sido traspasarlo en esta ventana, Sancho es un jugador al que todavía se le podría rascar algún valor económico. Vamos, que tiene apenas 23 años y todo un futuro por delante. Si Jadon hace un buen semestre, a su regreso podrá llegar una buena oferta por él, o incluso no es descabellado pensar en que ten Hag no termine la temporada y el nuevo DT que venga reciba con mejores brazos a Sancho.

Habrá que ver, no es tan sencillo, ya que Sancho habría colmado la paciencia no solo del entrenador, sino también de sus compañeros con su comportamiento poco profesional. Es lo que se dice. Pero tampoco podemos omitir que en una sola temporada encontramos que ten Hag se ha peleado con Cristiano, Sancho y hasta Varane. Sorprende más de este último ya que en toda su carrera nunca le conocimos un conflicto abierto con nadie. De hecho, también se espera que Varane se marche en este mercado invernal.

Ahora el cambio que se espera en el United no es solo de entrenador ni de jugadores. Vendría a ser, como llegó a decir Rangnick, el comienzo de una cirugía de corazón abierto. Empezar a sacar todo lo malo que hay en el club. Vicios que incluso se reflejaban en esa entrevista que dio Cristiano a su salida, diciendo que desde que se fue, las instalaciones eran las mismas y no se habían renovado. El mercado de fichajes que más debe interesar en el Manchester United, a partir de ahora, es el de pantalón y manga larga.

Tiempo extra

Jadon Sancho es el cuarto traspaso más costoso en la historia del Manchester United (85 mde) solo por detrás de Pogba (105 mde), Antony (95 mde) y Maguire (87 mde). Ahora, Sancho volverá al Dortmund, club del que partió, a coste cero, en un préstamo sin opción a compra.

