Daniel Santoyo señala las necesidades de las comunidades rurales

El candidato a diputado local por el distrito 10, Daniel Santoyo, que contiende como parte de la alianza "Fuerza y Corazón Por México" conformada por los partidos PRI, PAN Y PRD, estuvo de visita en El Siglo de Torreón, en donde habló sobre sus propuestas a unos días de que inicie la veda electoral previo a las votaciones que se llevarán a cabo el 2 de junio.

Sobre su campaña contó que ha sido mucho trabajo, pues ha ido directamente a las puertas de los ciudadanos de la zona rural.

Reiteró que le han solicitado que vuelva, ya que en la actualidad desconocen a su diputado:

“Me comentan que no saben quién es su diputado actual, no saben dónde tienen una casa de gestoría, no saben donde lo pueden encontrar, donde lo pueden ubicar o en que les puede apoyar. La verdad, están muy consternados por ese tema, porque no lo conocen, no saben si es hombre o es mujer”

Su servidor está al pendiente de ellos, hace poquito tuvimos un problema de desabasto de agua en más de 35 comunidades por una negligencia de la administración pasada de Morena, que tres años no le dieron mantenimiento a un pozo, este colapsó y en compañía de la señora Leticia Herrera estuvimos trabajando, mandando pipas de agua diariamente a estos ejidos, mandando bolsas de agua purificada, mandando garrafones de agua purificada y lo mejor de todo es que tu servidor era el medio.

Yo formo parte de esas 35 comunidades, mi ejido donde yo vivo es Arturo Martínez y también padeció del desabasto de agua

Señaló debido a su cercanía con la gente, le hacían las solicitudes respecto a las necesidades en la zona rural.

Sobre el proyecto de Agua Saludable para la Laguna, señaló que:

“Como agricultor nos están dando en la torre con este programa porque nos están quitando agua a cada agricultor para este programa, y créeme que si el año pasado nos daban una hectárea con 46 áreas, ahorita nos dieron ya 96 áreas y va disminuyendo. A los agricultores se nos va a poner complicado”; dijo.

Daniel Santoyo señala las necesidades de las comunidades rurales