Dani Flow le responde a Aleks Syntek tras criticar su música

Luego de que el cantante Aleks Syntek criticara la música de Dani Flow, considerando que "le faltó amor" en su infancia, el reguetonero respondió a las críticas y expresó que "el único que no entiende que es des… es él".

En una nueva emisión del Escorpión Dorado al volante, el cantante no dudó en responder a los dichos de Syntek.

"Hubo un tiempo en el que dije: ‘hasta esta fecha voy a c… el palo con esto’ hasta caer gordo, y sí así lo hice", contó.

No obstante, el cantante de música urbana manifestó su admiración por Aleks: ¿Cómo no va a ser un gancho eso? Todo bien con Aleks Syntek, a mí incluso me gusta su música, recuerdo su música en mi infancia y sé la posición que tiene en la música, pero fue c… que hablara de mí, que me tirara (...) se me hizo chistoso".

En tanto, reveló que el intérprete de Sexo, pudor y lágrimas lo llegó a bloquear en redes sociales. "El único que no entiende que es des… es él, creo, porque me bloqueó a la ver.., se cag… desde el primer día".

¿Reconciliación? Aleks Syntek manda saludos a Dani Flow

Durante la entrevista, el Escorpión Dorado quiso que ambos cantantes limaran asperezas, pues consiguió que Syntek le mandara un saludo a Dani Flow.

"Un saludo ahí para Dani Flow de mi parte, es un tipo con mucho ingenio, muy talentoso y que haciendo música pop sana estaría exitosísimo seguramente. Le mando un abrazo, él sabe que no tengo nada en contra de él y que cada quien sus barbies y dile que está bien padriuris su música y bien chicle bomba", expresó.

Ante ello, consideró que fue un acto surrealista y lo invitó a hacer una colaboración. "Te invito papi, vamos a hacer un ver… Armemos una colaboración, a la gente le va a gustar mucho, me pongo a hacer música bonita".

¿Qué dijo Aleks Syntek sobre Dani Flow?

En mayo de 2023, en una entrevista para el podcast del influencer Aldair Leal, el intérprete de Duele el amor arremetió contra el cantante Dani Flow, luego de que fuera cuestionado sobre qué pensaba de la canción Las que no tienen papá.

"Habrá que ver qué tipo de infancia tuvo ese chavo para entenderlo, porque seguramente no creció bajo cierto… le faltó amor", expresó.

Asimismo, recalcó: "Es más por ese punto, por la misoginia qué hay en los contenidos, pero lo que yo insisto al día de hoy es: 'lamento profundamente tantos chavos de 18 a 20 años, de la nueva generación, qué están haciendo rock, bolero jazz, salsa con un talento, que los sigo en streamings de Spotify, que los sigo en redes sociales y que nadie les tire un lazo'".