Dan recomendaciones para acampar en Áreas Protegidas

¿Está considerando acampar para ver el Eclipse Solar Total? El Gobierno del Estado de Durango, a través de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, emitió las recomendaciones a observar en las Áreas Naturales Protegidas de la región Laguna, como son el Cañón de Fernández y la Sierra del Sarnoso-La India.

Se pide a los visitantes evitar molestar, capturar y extraer fauna silvestre. Molestar, capturar, remover, extraer o apropiarse de vida silvestre o sus productos. Evitar alimentar, tocar o hacer ruidos intensos que alteren el comportamiento natural de la vida silvestre.

No extraer tierra de monte y hojas. No usar explosivos o cualquier otra sustancia tóxica que pueda ocasionar alguna alteración en el ecosistema. El uso de fuegos artificiales está prohibido. No dañar, marcar o pintar leyendas en los letreros y señalamientos.

También se pide no dañar paredes de las instalaciones, formaciones rocosas, y demás infraestructura. No encender fogatas y hornillas de cualquier tipo fuera de las zonas expresamente destinadas para ello. No encender fogatas con vegetación viva.

No fumar en espacios susceptibles de incendios forestales. No dejar materiales y sustancias que impliquen riesgos de incendios en el área. No usar altavoces, radios o cualquier aparato de sonido, que altere el comportamiento de las poblaciones u organismos de las especies silvestres o que impida el disfrute por los visitantes.

Evitar o introducir especies exóticas de vida silvestre y domésticas. No utilizar lámparas o cualquier otra fuente de luz artificial, para la observación de especies de fauna, salvo para las actividades científicas que así lo requieran.

Está prohibido alterar o destruir, por cualquier medio o acción los sitios de anidación y reproducción de especies silvestres. Tampoco se permite pernoctar y/o acampar fuera de los lugares previamente señalizados y destinados para tal efecto; estacionar vehículos en espacios destinados para tal fin, reduciendo el tránsito en lugares que puedan afectar a flora y fauna.

No está permitida la extracción de materiales pétreos superficiales. Tampoco el daño a la corteza de los árboles para obtener ocote. Ni marcar árboles o pintar letreros en las paredes de las instalaciones y formaciones rocosas.

Finalmente, se pide no tirar basura.

Emiten recomendaciones para las Áreas Naturales Protegidas de la región, como el Cañón de Fernández y la Sierra del Sarnoso-La India.