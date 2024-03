Cuestionan proceso para candidatura

El panista Jesús Burciaga cuestionó que en el proceso interno para la selección del candidato a la alcaldía de Torreón no se haya tomado en cuenta a la militancia, y consideró que sólo se favoreció a unos cuantos.

Luego de que se dio a conocer que el único registrado había sido Sergio Lara Galván, aseguró que no se dio oportunidad a algunos militantes que estaban interesados en participar en la contienda interna, aunque todavía no se ha dado a conocer la planilla completa de quienes se registraron para sindicatura y regidurías. El inconforme dijo que la convocatoria no se publicó debidamente en los estrados digitales, aunque el comité directivo estatal del PAN rechazó esa aseveración, al señalar que de lo contrario, no se hubiese podido efectuar el registro de quienes finalmente resultaron seleccionados.

Burciaga cuestionó el actuar de la dirigente estatal, Elisa Maldonado y del municipal, José Armando González Murillo, a quienes acusó de favorecer a unos cuantos y los que no representarán ninguna competencia al alcalde Román Alberto Cepeda, quien busca la reelección.

Desde su opinión, Jorge Zermeño era el más idóneo para encabezar la candidatura a la presidencia municipal de Torreón, por la experiencia y trayectoria al haber desempeñado ese cargo en tres ocasiones anteriores.