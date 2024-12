Críticas a Lerdo han sido por coyuntura política, las obras realizadas están a la vista: Susy Torrecillas, diputada local

Ante las duras críticas que diputadas locales de Morena han realizado al gobierno de Lerdo, la diputada local priísta, Susy Torrecillas, mencionó que se debe principalmente a la coyuntura política por el tema electoral en 2025 pues recordó que el municipio de Lerdo no tuvo observaciones en obra pública y aseguró que las obras están a la vista.

"Hay críticas porque no le entienden. Incluso en la propia tribuna, donde me parece una falta de de respeto hablar en tribuna cuando no le entienden bien al tema, mencionan que hay corrupción cuando se ha visto el actuar del municipio de Lerdo que ha sido de una forma transparente y donde se ven las obras en la calle y lo pueden revisar en la propia Auditoría Superior del Estado donde ninguna de las observaciones hechas a Lerdo fueron materia de obra pública y si hay observaciones son en temas administrativos que se están subsanando", dijo la diputada local, Susy Torrecillas.