Contra Tik Tok

La pelea de unos favorece a otros. Así se resume el choque entre potencias. En los últimos años, Estados Unidos, perdió la brújula en el concierto de las naciones, y China, tuvo un ascenso espectacular. No sólo en lo económico, sobre todo en lo social. Los avances del país asiático no los tuvo ni Obama. Menos Joe Biden, que batalla para mantenerse en pie, y mucho menos lo hizo, Donald Trump, desde una notable visión aldeana. Todo lo contrario a otros presidentes republicanos, incluso Bush junior, que ya es mucho decir. Su participación en el mundo consistió en renunciar al liderazgo global, en favor de un pobre nacionalismo. ¿Qué nos dice todo esto? La incapacidad de los partidos para renovarse y generar nuevos liderazgos políticos, más allá del puñado que levantó la mano rumbo a las elecciones presidenciales. De un lado, radicales, racistas y bravucones, como Ron De Santis o Vivek Ramaswamy. En el lado demócrata, las vacas están igual de flacas. Revisemos la lista de aspirantes. Marianne Williamson, de 70 años, quiso competir contra Biden de 81 años, pero no reunió los votos. Igual le sucedió a Robert F. Kennedy, "más joven", de 69 años, que sólo ostenta el apellido de su papá; el célebre presidente asesinado en 1963. Dado que sus acciones no lo sustentan, mejor se fue de candidato independiente, donde tiene nulas posibilidades en una democracia bipartidista.

Dejemos a los viejos políticos norteamericanos y la incapacidad de sus partidos para renovar cuadros. ¿Les suena conocida esta historia? Más allá de la ideología del libre mercado y el neoliberalismo, vayamos a la economía y su lapidaria realidad. La inflación dejó una mala sensación en los ciudadanos y ven como responsable al presidente. En la desperación, acaba de liberar un millón de barriles para bajar el precio de la gasolina. La economía no es lo suyo. Por lo mismo, alienta la guerra comercial con China, y sube al 100 por ciento los aranceles para los automóviles eléctricos de origen chino, todo sea por proteger a Tesla, que ya fue superada por BYD. El magnate y "humanista", Elon Musk, dice y se contradice. Apoyó los aranceles y ahora se retracta.

Hagamos una pausa para ver otra perspectiva. En el país de las libertades, los padres fundadores, ya no son lo que eran. De Adams a Madison, de Franklin a Jefferson, de Hamilton a Washington, lo que hoy aplica no es la razón de esos grandes políticos, sino el poder de las grandes tecnológicas que dominan la información, los gustos y hasta las opiniones de millones de personas. Google está por encima de muchos países, lo mismo Microsoft, Apple y ni qué decir de las redes como Facebook, You Tube e Instagram. Desde esa relación, las empresas manejan los datos personales y privados a su antojo, sin restricciones, y con absoluto poder, hasta que llegó Tik Tok, que no es estadounidense, sino china. Entonces el gobierno prende las alarmas y hace un llamado a la Seguridad Nacional. La expresión se emplea para justificar el bombardeo de países y la tortura de personas en nombre de la democracia.

Al gobierno de Estados Unidos no le molesta que esas empresas usufructen la privacidad y hasta la manipulen, todo en función del mercado. Su malestar contra la popular red social de videos, se centra en el origen chino. Por lo pronto, Biden firmó un proyecto de ley para prohibir Tik Tok. La medida ya generó una contrademanda de lo que considera una "violación sin precedentes" de la libertad de expresión, protegida en la primera enmienda de la Constitución. Según los voceros de la popular aplicación, "por primera vez en la historia, el Congreso ha aprobado una ley que somete a una única plataforma, citada por nombre, a una prohibición permanente en todo el territorio nacional". Sin embargo, la censura gubernamental no es ninguna novedad. Ya lo sabemos, de ciertos temas no se puede hablar con libertad, como durante décadas sucedió a los afromericanos. En otro ámbito, se puede hablar de Israel para condenar el terrorismo, pero no la masacre contra el pueblo palestino. La libertad se aplicó a las protestas estudiatiles en forma de policías, macanas y encarcelamientos. Pero hoy está de moda el "pensamiento libertario", como eufemismo de una ideología fracasada.

