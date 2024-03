Conmemoran lucha de mujeres con actividades

En el marco del Día Internacional de la Mujer, este sábado nueve de marzo se realizará el evento enfocado en el arte "Soy la artista, no la musa" en la Plaza Mayor de Torreón, con el fin de conmemorar la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos.

Esta actividad es organizada por la Alianza por la Participación de Coahuila (APC) y puede acudir el público en general, a partir de las 18:00 horas.

Sofía de León, secretaria de Igualdad en APC, informó que ese día, se presentará una narrativa de casos de abuso sexual por parte de personas cubiertas con velo negro. También habrá poesía feminista por parte del grupo teatral "Lola Mar" por lo que dará lectura a "No se nace mujer, se llega a serlo" de la filósofa y feminista Simone de Beauvoir. Además, se presentará el grupo de danza "Afro Desierto" con percusión africana y el grupo musical "Kilambe".

"Se me hizo algo muy complicado el hecho de elegir las actividades, el hecho de poner eventos de abuso sexual fue algo que sí estuve pensando mucho tiempo pero tenemos que entender que el feminismo incomoda, que cualquier movimiento revolucionario incomoda.

El feminismo incomoda por el hecho de que no acepta las cosas que no puede cambiar sino que cambia las cosas que no puede aceptar, es un movimiento sumamente incómodo por el discurso que tiene y no puedo dejar eso de lado al momento de hablar de todo esto y de querer expresarlo", dijo la joven. Sofía, estuvo acompañada de Emiliano Enríquez, dirigente estatal de la Alianza por la Participación de Coahuila.

Señalaron que el feminismo es un tema que está en constante réplica en la vida universitaria ya que involucra la legislación, economía, política y sociedad, etc.

El Instituto Nacional de las Mujeres, señala que en el Día Internacional de la Mujer se busca la reflexión y construir un camino hacia la igualdad basado en los derechos humanos, la eliminación de los estereotipos y roles de género y cada uno de los perjuicios que dividen a la sociedad.