Conferencia 'mañanera' del presidente López Obrador

El presidente López Obrador ofreció su conferencia de prensa "la mañanera" en Palacio Nacional.

Aunque la semana pasada, el próximo secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, aseguró que México no necesariamente será como Dinamarca en materia de salud porque van a tratar de que haya calidad, ciencia y que sea para toda la población, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este martes que el sistema de salud pública que dejará cuando termine su sexenio no será como Dinamarca, sino va ser mejor.

En el informe quincenal del gabinete de salud presentado en la conferencia mañanera de este martes 2 de julio en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que ya se tiene el abasto de medicinas al 100%, los médicos y especialistas necesarios, además que no se tienen problemas financieros.

"Ahora estamos llevando a cabo este plan y se va avanzado, con el apoyo de los gobernadores se está federalizando todo el sistema de salud y queremos que en septiembre ya poder izar banderas blancas y decir ‘ya está’, ya hay abasto de medicamento al 100% y se tiene los médicos ya hay especialistas. Es todo un desafío y no es Dinamarca, va a ser mejor que Dinamarca.

"No tenemos afortunadamente problemas financieros, tenemos los recursos que se requieren para dejar un buen sistema de salud que es muy importante, porque la mayoría de la gente no tiene para curarse y cuando enfrenta una enfermedad y tiene que ir a un médicos particular, a un hospital particular, pues aunque no le cobren mucho de todas maneras, les genera muchos problemas, sufren mucho la gente para poder pagar la atención médica. Entonces, es una responsabilidad del Estado garantizar el derecho a la salud y es lo que estamos haciendo", dijo.

México no necesariamente será como Dinamarca

El pasado jueves, tras salir de la presentación de la segunda parte del gabinete de Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, el próximo secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, dijo que México no necesariamente será como Dinamarca porque van a tratar de que haya calidad, ciencia y que sea para toda la población.

"(...) Que sea de Dinamarca quiere decir que sea de calidad, con ciencia y que sea para toda la población, (...) vamos a tratar que todos esos aspectos, gratitud en el servicio y tener un servicio fortalecido para toda la población", comentó en entrevista.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador también agradeció el apoyo del gobierno de Cuba que envió especialistas para atender a los mexicanos.

"Queremos agradecer mucho, volver a agradecer, siempre agradecer al pueblo y al gobierno de Cuba, porque nos están ayudando con el envío de especialistas que no se tienen en nuestro país", agregó.

Conferencia 'mañanera' del presidente López Obrador