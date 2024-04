Condenan irrupción de Embajada en Quito

Tras la irrupción de un grupo de militares y policías de Ecuador en la Embajada de México y la detención del exvicepresidente Jorge Glas, el jefe de Cancillería de la Misión en aquél país, Roberto Canseco, señaló que teme por la vida del ex funcionario izquierdista Rafael Correa.

"Estoy muy preocupado porque pueden matarlo; no hay ningún fundamento para hacer esto, no, esto es totalmente fuera de toda norma", señaló ayer.

Narró que estaba por salir cuando de pronto se encontró con los policías que entraron en el recinto.

"Estoy totalmente indefenso ante este grupo. No puede ser, no puede ser, esto no ha sucedido", expresó Canseco tras ser grabado y fotografiado mientras forcejeaba con policías para evitar que Glas fuera detenido.

"A riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país, esto no puede ser, es increíble que haya sucedido algo así", dijo.

A la condena se sumaron los candidatos a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum de Morena, la opositora Xóchitl Gálvez y el emecista Jorge Álvarez Maynez.

Los tres abanderados calificaron la irrupción en la Embajada como un atentado a la soberanía de México.

Desde México la canciller Alicia Barcena adelantó acciones legales en contra del Gobierno de Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia y el rompimiento de los lazos diplomáticos con el país andino.

Por su parte la ecuatoriana Cristina Reyes, presidenta del Parlamento Andino, señaló tras el allanamiento a la Embajada de México en Quito, que su país entró en un "grave conflicto internacional".

"Por darle gusto a un grupo de odiadores acaban de meter al Ecuador en un grave conflicto internacional, imperdonable", escribió en su cuenta de la red social X sin dar más detalles.

La aseveración la realizó tras conocerse que la Policía irrumpió en la Embajada de México en Quito y detuvo a Jorge Glas, exvicepresidente durante el mandato presidencial de Rafael Correa (2007-2017) el mismo día en que el Gobierno azteca le concedió el asilo político.