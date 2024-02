¿Cómo votaron los universitarios en plebiscito de la UAdeC?

Durante el plebiscito para elegir a la persona titular de la rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) para el periodo 2024-2027, se registraron 35 mil 271 votos, de un padrón 42 mil 832 electores, esto significa que, 7 mil 561 personas no participaron.

Del total de la votación, 24 mil 369 sufragios (69.08%) fueron a favor de Jesús Octavio Pimentel Martínez mientras que 10 mil 627 votos (30.13%) fueron para que se convocara a nuevas elecciones. Mientras que 275 fueron nulos (0.79%).

Pero, ¿cómo votaron las unidades?. Según el registro oficial, La Comisión Electoral del Consejo Universitario de la máxima casa de estudios, informó que en la Unidad Saltillo, hubo 16 mil 183 votos, de los cuales, 9 mil 736 (60.16%) fueron a favor de Pimentel mientras que 6 mil 286 (38.84%) fueron para nuevas elecciones y 161 (0.99%) nulos.

En la Unidad Norte, se contabilizaron 5 mil 874 votos, de los cuales, 4 mil 362 (74.26%) fueron a favor de Pimentel, mientras que mil 477 sufragios (25.14%) pidieron nuevas elecciones y 35 votos nulos (0.60%).

En la Unidad Torreón, se registraron 13 mil 214 votos. Fueron 10 mil 271 (77.73%) a favor de Pimentel, 2 mil 864 (21.67%) para nuevas elecciones y 79 votos nulos (0.60%).

(FERNANDO COMPEÁN)

En La Laguna, la Facultad de Medicina tuvo un 20.9% de votos a favor de Pimentel; Enfermería un 57%; Odontología un 54.2%; IDEA un 93.2% y la Preparatoria Venustiano Carranza (PVC) un 97%. En Agua Nueva se registró un 84.6%, en el Instituto Manuel Muñoz Olivares un 96.3%, Derecho un 90.9%, Psicología un 82.1%, Artes un 14.2%, FCA un 94.6% y FIME un 97.1%. En FEM un 36.9%, en FAFF un 92.3%, en Sistemas un 63.3%, Ingeniería Civil un 23.3%, comunidad un 81%, Políticas un 30.6%, Biológicas un 41%, Arquitectura un 23.4%, coordinación Unidad Torreón un 95.2% y administración San Pedro un 85.5%

De acuerdo a la convocatoria, la persona titular de la rectoría saliente, Salvador Hernández Vélez, próximamente tendrá que convocar al Consejo Universitario a una sesión extraordinaria para dar a conocer el cómputo final y declarar a la persona titular de la rectoría de la UAdeC. Posteriormente, el rector saliente le tomará protesta y comenzará su ejercicio de inmediato.

¿QUIÉN ES EL RECTOR ELECTO?

(SERGIO A. RODRÍGUEZ)

Jesús Octavio, tiene 47 años de edad y es ingeniero Industrial y de Sistemas, egresado en mayo de 1997 de la Facultad de Sistemas de la Universidad Autónoma de Coahuila; recién, ocupaba el cargo de coordinador general de Vinculación e Innovación Productiva. Según el portal de transparencia de esta casa de estudios, su último grado académico es de Master en Sistemas de Calidad y Productividad. En su experiencia profesional, de 2017 a 2020, ocupó la Dirección de Asuntos Académicos mientras que de 2010 a 2016, fue director de la Facultad de Sistemas y de 2008 a 2010, coordinador de Vinculación y Relaciones Internacionales de la UA de C. De 2004 a 2006 fue secretario académico de la Facultad de Sistemas y desde 2002 a la fecha, docente de la Facultad de Sistemas.

En el gobierno de Coahuila, de enero de 2006 a diciembre de 2007 fue secretario particular de la Secretaría de Finanzas y de diciembre de 2007 a junio de 2008 fue secretario particular de la Secretaría de Fomento Económico. El rector electo, es sobrino del secretario de gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González e hijo del expresidente estatal del PRI y excatedrático de la UA de C, Octavio Pimentel González, fallecido en 2016.