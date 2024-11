¿Cómo es el edificio inconcluso de la Morelos y Cepeda? | VIDEO 

La ciudad de Torreón esconde entre sus calles historias y lugares que con el paso de los años se han convertido en escenarios dignos de una película de misterio. Uno de estos sitios es el emblemático edificio inconcluso ubicado en la avenida Morelos, ¿pero te has preguntado cómo luce por dentro?

El edificio inconcluso de la Morelos

Sobre la avenida Morelos y la calle Cepeda, en contra esquina de la Plaza de Armas de Torreón, se encuentra un edificio cuya construcción nunca llegó a un término, por lo que ha cautivado la atención de unos cuántos ciudadanos curiosos y otros exploradores urbanos.

Recientemente, el usuario @Telengarner compartió a través de su cuenta de TikTok un recorrido por este enigmático lugar, que tiene más de 40 años inconcluso y abandonado en la parte superior.

Este inmueble comenzó su construcción en 1979 con la idea de convertirse en un lujoso hotel de 100 habitaciones y cinco pisos de altura, pero el proyecto nunca logró concretarse.

Nadie sabe con certeza los motivos por los que la construcción de este edificio se pausó, algunos dicen que fue porque los hijos de los dueños originales no pudieron ponerse de acuerdo para terminarlo. Otros que porque los trabajadores comenzaron a ver siluetas y sombras.

¿Cómo es este edificio?

Desde el último piso se observa la vista panorámica de Torreón, la Plaza de Armas y la fachada del Teatro Nazas.

Conforme van descendiendo, en el video se aprecia que las paredes lucen grafiteadas, las estructuras de las puertas destrozadas, el espacio donde iba a estar el elevador y desperdicio de material que se utilizó a lo largo de los cinco pisos y el sótano.

En el vídeo que ya cuenta con más de reproducciones los comentarios no se hicieron esperar, algunos laguneros compartieron las leyendas que ellos conocían respecto al edificio.

Algunos comentaron que fue abandonado porque explotó una máquina de construcción con radiación. Otros que los cálculos no fueron hechos correctamente y que no aguantaría para el uso que se había diseñado. Algún otro que la construcción no terminó por el fallecimiento accidental de un obrero.

¿Tú que otra historia conoces?