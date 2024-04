¿Cómo afectará el eclipse a los animales?

¿Los animales se darán cuenta del eclipse solar? Nayelli Rivera Villanueva, investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) explicó que los cambios en el comportamiento suelen ser ligeros, no implican caos y no se dan en todas las especies.

Este lunes 8 de abril del 2024 se podrá apreciar el Eclipse Solar Total en Torreón y municipios ubicados dentro de la franja del umbral, y mientras la población ha manifestado gran expectación por el fenómeno, también han surgido dudas respecto al efecto que pudiera tener este evento en la fauna silvestre.

Rivera Villanueva, quien es maestra en Ciencias y bióloga, además de investigadora de tiempo completo en el Laboratorio de Biología de la Conservación y Desarrollo Sostenible de la Facultad de Ciencias Biológicas, explicó que en realidad, un eclipse solar total dura unos cuantos minutos y los efectos que puede tener sobre la fauna en algunos casos -ya que no impacta en todos los animales- son ligeros cambios de comportamiento.

Lo anterior significa que no se espera que toda la fauna se pause o entre caos. Señaló que el efecto sobre los animales de este evento depende de su biología, sistema sensorial y ritmos biológicos. En función del primer factor, la investigadora indicó que los animales que dependen en gran medida de la visión para la caza, la orientación o la comunicación pueden experimentar cambios en su comportamiento durante un eclipse solar.

El sistema sensorial se refiere a que un animal puede variar su respuesta a los cambios de la luz dependiendo de su fotosensibilidad. Y en cuanto a los ritmos biológicos, entran los ciclos circadianos, por ejemplo, si un animal está activo durante el día y depende de la luz solar para regular su comportamiento, un eclipse solar podría modificar sus patrones de actividad.

Rivera Villanueva reconoció que la curiosidad sobre el efecto de la fauna y los eclipses ha invadido por siglos a los investigadores, por lo que hoy se tienen registros de gorilas volteando al cielo y aves pausando sus cantos, entre muchos otros. Por ejemplo, las hormigas pausan su actividad fuera del hormiguero, reduciendo su movimiento y transportando menos hojas; las luciérnagas presentan actividad y las abejas pausan sus vuelos.

"Es importante concluir y tener presente que los efectos del suceso astronómico referido suelen ser ligeros, no implican caos y no se dan en todos los animales. Sin embargo, esto no quita lo interesante a este magno evento que en México tendremos en el firmamento el lunes 8 de abril", expuso.