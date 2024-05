Cierran campañas con tendencias sostenidas

Las campañas electorales llegan (uf) a su fin. El rebuscado proceso de selección de candidaturas presidenciales, con sus antinaturales fases intermedias y el periodo en sí de la contienda formal, consumieron la atención nacional y desembocarán el próximo domingo en urnas que, a juzgar por lo que de manera muy generalizada reportan los encuestadores de intenciones de voto, reafirmarán la larga tendencia favorable a la morenista Claudia Sheinbaum, con una distancia mayor o menor a lo manifestado en los ejercicios demoscópicos pero a fin de cuentas definitoria respecto a la adversaria filopanista Xóchitl Gálvez, con el emecista Jorge Álvarez Máynez en un tercer lugar con pretensiones de acercarse al segundo.

El discurso catastrofista de los opositores a la continuidad de la llamada Cuarta Transformación no se materializó ni generó perspectivas reales de cambio en el sentir cívico rumbo al próximo domingo 2: Sheinbaum arrancó en la interna morenista como favorita predeterminada y, a pesar de la conjunción de factores empresariales, clericales, mediáticos y estadounidenses (las filtraciones de la DEA y la narcocampaña en redes), llega al término de las campañas electorales sin perder la amplia delantera.

Xóchitl Gálvez y la única oposición real (Fuerza y Corazón por México: PAN, PRI y PRD) no pudieron superar lo políticamente insustancial de la hidalguense ni el historial repudiado de los partidos derrotados en 2018. La construcción del modelo gelatinero impulsado por Claudio X. González (el gran perdedor de la temporada) fue disolviéndose conforme la candidata iba haciéndose más visible, más expuesta al ácido de la verdad cotidiana. Asida esencialmente a las ocurrencias, con el ji ji y el jo jo como discurso supletorio, tuvo en los debates una notable oportunidad de mostrarse vacía, ofensiva y gestualmente áspera.

Con todo por ganar, pues no era el aspirante original de Movimiento Ciudadano ni cuenta con experiencia o prendas para tamaña pretensión presidencial, Álvarez Máynez jugó a mostrarse progresista en algunos momentos y promisorio en general (a sabiendas de que lo prometido no tendría posibilidad de ser exigido, pues no ganaría). Su objetivo natural fue acercarse al segundo lugar, a la menguante Xóchitl. Pero, sobre todo, a dividir el voto opositor, conforme a una dantesca estrategia que intenta convertir al naranja en otro partido bisagra, que negocie la suma de su aritmética legislativa a las necesidades del claudismo venidero.

La talla de las expectativas puede ser sugerida por el talante de los cierres de campaña: Sheinbaum intentará desbordar el Zócalo (nomás con los Ángeles Azules sería suficiente) para desmontar la previa emotividad rosa, acompañada indicativamente por Clara Brugada, la aspirante a gobernar la Ciudad de México que no parece tener perspectivas electorales amplias como Claudia; Álvarez Máynez ofrecerá una sesión musical juvenil, centrada como está la estrategia naranja (visitas a universidades, en especial) en ir construyendo una base social de futuro; y Xóchitl estará en la Arena Monterrey, en el corazón fosfo fosfo, retadora de la pareja gobernante cuya parte femenina está en riesgo de no alcanzar la presidencia municipal regiomontana, para terminar en su tierra natal, Tepatepec, Hidalgo, en una sesión familiar.

La CNTE mantenía, a la hora de cerrar esta columna, su determinación de seguir en la Plaza de la Constitución, como lo hizo durante la manifestación derechista llamada Marea Rosa. Ya se verá si la izquierda electoral respeta a una expresión de la izquierda social (que decidió reacomodarse en la citada Plaza) o se repiten escenas como las del domingo xochitleco… Y, mientras se producen más agresiones a aspirantes a cargos políticos en diversos lugares del país (Tamaulipas, Guerrero, Morelos, Chiapas, Jalisco, entre otros), ¡hasta mañana!